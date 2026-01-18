お笑い芸人の狩野英孝（43）が、18日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。お化け屋敷に激しく動揺した。

狩野、サンドウィッチマン伊達みきお（51）富澤たけし（51）で東京・浅草の遊園地「浅草花やしき」を訪れた。

伊達が「乗りたいのいっぱいあるんだけど、お化け屋敷行かない？」。富澤が「ああ、いいね」と答えるが、狩野は苦笑い。そして「お化け屋敷はスケジュール入っていないんです」。伊達が「行ってみようよ」と言うと、狩野は「あのね、本当に俺ダメなんですよ」とお化け屋敷NGを明かした。「みんなで行くんだったら。照明もたいてくれるんだったら」と言うが、伊達に「照明たいたらつまんないじゃん」と却下された。

狩野は「心霊スポットはいいんですけど、お化け屋敷はダメなんです。びっくりがいやなんです」。伊達が再び「ホテルとか1人で泊まれないの？」と聞くと、「それは全然大丈夫。本物の幽霊はOKなんだけど、偽物のびっくりお化けがきついんですよ」と答えた。伊達は「めちゃくちゃ珍しいは。本物のお化けOKなんだ」と笑った。狩野は「出るわけないと思っているから。お化け屋敷は出ますから」と話した。

入場をした狩野は、終始伊達の服を握りしめながら、絶叫を連発した。撮影するカメラに頭をぶつけるなど大パニック。呼吸を乱しながらようやくゴール。伊達に「オジサンの叫び声、聞こえないんだよ、ここ普通」とあきれられた。