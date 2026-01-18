元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。過去の恋愛について語った。

加藤は森の過去の恋愛談を聞き「結構ダメンズ好きか？」と質問した。森は「そうですね。支配されるタイプです」と明かした。

森は「例えばLINEのペースも私は30分とか無視してても大丈夫なタイプだけど、向こうが1分以内に返信がほしい人だったら1分以内に返信する」と明かした。島崎和歌子は「でも仕事してたら無理ですよね」と反応した。

森は「そのときは『今から収録に入るので、2時間ぐらい連絡は取れません』って事前に言う。そうしないと電話とかかってきちゃう」と語った。加藤は「うわぁ、それやめといた方がいいよ。別れろ別れろ！」と声を上げて反応した。森は「別れました」と笑った。

加藤は「結構そういうタイプが好きなの？ダメだなぁ」と反応すると、森は「最初は“頼りになる”って思っちゃう」と語った。

森は「だんだん束縛とかが激しくなって…。家の電気がついてるか毎日確認しに来る。『おやすみ』って言ったら家の電気を消すんですよ」と過去にいた束縛が激しい男性を語った。

加藤は「向こうからしたら『寝てねえじゃん』ってなる」と反応し「なんでそんな人選んじゃうの？」と質問した。

森は「押しに弱いので、最初からばーって押された人とつき合うので…」と説明。加藤は「改めた方がいい」と反応した。