佐野航大がブンデス移籍間近の塩貝健人について言及「マインツ対ボルフスブルクが楽しみ」
NECナイメヘンのMF佐野航大がボルフスブルクへの移籍が間近となっている同僚FW塩貝健人について「彼にとっては素晴らしいステップアップだ」とコメントした。オランダメディア『フットボール・インターナショナル』が伝えている。
塩貝を巡ってはボルフスブルクへの移籍報道が欧州各メディアから出ている。クラブは17日のNACブレダ戦のメンバー発表時に、メンバー外となった塩貝について「移籍交渉を行っている最中」と公表。ディック・シュロイダー監督も1000万ユーロ(約18億5000万円)の移籍条項が行使される形で移籍する見込みだと話している。
佐野はNACブレダ戦後、1学年下の塩貝について「退団するのは残念だが彼にとっては素晴らしいステップアップだ」と言及。ボルフスブルクは佐野の兄・MF佐野海舟が所属するマインツと同じブンデスリーガを戦っていることから、「マインツ対ボルフスブルクが楽しみ」と笑顔で話したようだ。その上で「日本人なら誰もがトップリーグでプレーしたいと思っているだろうし、ブンデスリーガはその一つ。健人にとって素晴らしいチャンスだし、彼を尊敬している」とリスペクトを示した。
もっとも佐野は、塩貝が欠場したNACブレダ戦で決勝ゴールを記録した。後半45+4分、ペナルティエリア手前で相手を背負ってヒールパスを送り、MFチャロン・チェリーからFWノエ・ルブレトンを経由してペナルティエリア中央に流れてきたボールを右足でシュート。これがゴール左に決まって劇的な決勝点になった。
ヒールパスについては「感覚でやった」と佐野。ルブレトンのタッチがやや大きくなったところを引き取る形で放ったシュートは「ノエがシュートを打つと思ったけど、僕もボールに向かってほぼ無意識で動いていた」と振り返り、公式戦7試合ぶりとなるゴールを喜んだ。
