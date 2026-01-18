俳優の伊藤かずえが１８日、フジテレビ系「なりゆき街道旅」に出演。その酒豪っぷりにハナコ・岡部大、ロッチ・コカドケンタロウが舌を巻いた。

この日は伊藤、岡部、コカドが栃木県の足利をロケ。お昼に足利名物の大根を乗せたそばを食べるため、そば店に入った。

飲み物を注文することになり、伊藤は迷わず最初から焼酎のそば湯割りを所望。コカドは「いきなりそば焼酎？」とびっくり。「時間見て下さい」というと時計の針は正午を指していた。伊藤は「お昼は過ぎましたよ」と笑い、２人に「飲もうよ」と誘った。

昼から飲む事はあるのか？と聞かれ「家では夕方にならないと」と苦笑い。２４歳の娘も酒はいける口のようだが「家では全然飲まない」と残念がった。

だが外では「ママ友と集まると酎ハイとか飲んでます」と言い「全然酔わないし、一緒らしい。飲んでも飲まなくても」と照れ笑い。コカドも「頼もしいな」と驚いた。

そして焼酎の小瓶がそれぞれに１本ずつ、そば湯と水も置かれ、伊藤は自分の割合で割っていったが、コカドは伊藤の小瓶の中身の減り具合に「ペースが違う。早い…」とビックリ。

自宅では「毎日飲む」といい「５００（ミリリットル）の酎ハイ２本は絶対に飲む。それでも起きてたら紅茶に焼酎２０度ぐらいのを入れて割って飲む」と日常を説明。コカドは「すごいな、ホンマ強いんですね」とあ然。伊藤は「だから無駄なんですよね。変わらないから」と笑っていた。