¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤â¤ä¤â¤ä¥Ð¥«¥ê¡Ú¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ß¡Ø¤â¤ä¤â¤ä¡Ù¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡×¤¬£±£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î½÷Í¥¡¦µÈÅÄÍÓ¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀîÅç·Ä»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¡ÖµÈÅÄÍÓ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é¡¢¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬½÷»Ò¹»»þÂå¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö»ä¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÓ¤µ¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é¤Î¤¹¤´¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£Åö»þ¤«¤é¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¼«¾Î¥Õ¥¡¥óÂè£±¹æ¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¡ÊµÈÅÄ¤Ï¡Ëº£¡¢¤¹¤´¤¤½÷À¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¡£Åö»þ¤«¤é¥¥ã¡¼¡ª¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎµÈÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¡Ö½÷»Ò¹»¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ªÊ¬¤«¤ë¤ï¡¼¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÇÚ¡¢Åö»þ¤Ï¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¥µ¥É¥ë¤ËËË¤º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¡£Ä«Îé¤Ç¡Ø¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»ä¤¬¥Õ¥¡¥ó£±¹æ¤À¤Ã¤Æ¸ø¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤½¤ì¤ÏÁ´Éô¡¢ÀîÅç¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ±µéÀ¸¤«¤éµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈµÈÅÄ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥â¥Æ¤Ö¤ê¤«¤é¸í²ò¤ò¼õ¤±¤¿¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬±þ±çÃÄÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥¯¥é¥¹Ãæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¡ËÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤¬±þ±çÃÄ¤Ë¤¤¤Æ¡¢»£¤Ã¤¿¤Î¤ò¡Ø¾Æ¤Áý¤·¤·¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥¯¥é¥¹Ãæ¤Î¿Í¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£