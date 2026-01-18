フォーエイト48あみか、元平成ギャル母がセットしたヘア姿に反響「神ビジュアル」「雰囲気全然違う」
【モデルプレス＝2026/01/18】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが1月17日、自身のInstagramを更新。母親にセットしてもらったというヘアスタイルを公開し、注目を集めている。
【写真】人気美女YouTuber「雰囲気全然違う」元平成ギャル母がセットしたヘア
あみかは「元平成ギャルのママにギャルヘアしてもらった笑笑笑笑」とコメントし、平成のトレンドを彷彿とさせるゴージャスな盛り髪スタイルを投稿。ハイトーンの髪のトップにボリュームを持たせ、全体を美しく巻いた立体的な“ギャルヘア”を披露した。
この投稿には「似合いすぎる」「平成ギャルのママ最高」「綺麗な顔立ちを引き立ててる」「神ビジュアルじゃん」「メイクもネイルも素敵」「こんなことしてくれる親、素敵すぎる」「雰囲気全然違う」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あみか、平成ギャルの母がセットしたヘアを披露
◆あみかの投稿に反響
