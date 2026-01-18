吉本興業所属のタレント・クロヤナギコウジ(46)が17日、自身のSNSを更新し、脳内出血により入院したことを明かした。



【写真】生々しい入院姿 突然意識を失い倒れた

インスタグラムに病院のベッドに横たわる画像を掲載し「配信中に音が二重に感じたり後ろに気配を感じたり、なんか気持ち悪いなあと思ってたら、気付いたら地面に倒れてました。全く記憶には残ってません。」と倒れた瞬間の状況を説明した。「顔面から強打し、顎と鼻から落ち、胸も打ち、それが痛かったのかすらも記憶にありません。」と伝えた。



「診断結果は『皮質下出血』でした。いわゆる、脳内出血です。脳の右側が出血してます。」と驚きの報告。「左手が痺れたり、右手が熱くなったり、今はとりあえず血圧を下げる薬を入れながら いろいろ薬を入れながら、入院してます」とした。



X（旧ツイッター）では「おそらく高血圧が原因で倒れました。」とコメント。「おじさん芸人皆さん本当に気をつけてください。急に来ますよ。さっきまで元気だったのに急に気絶して記憶ないです。高血圧とか気にしてくださいね。」と注意を呼びかけた。「僕は半年前にMRIも撮ってたし、結構頻繁に人間ドックしててもこれなので、本当に気をつけてください。」と普段から健康に気を配っていたにもかかわらず倒れてしまったことにショックを受けている様子だった。



（よろず～ニュース編集部）