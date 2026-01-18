〈【小樽スキー場・5歳児死亡】「助けて！」エスカレーターに服が巻き込まれ死亡…製造元は中国、運営元も“中国資本の会社”だった〉から続く

「目の前でお客さんを盗まれているような状況です。白タクがいなくなっても、被害は続いているんです」

「週刊文春」の取材に悲痛な表情で訴えるのは、日本の空の玄関口・成田空港のエリアを走るタクシー運転手だ。

一般車用の車寄せで長時間客待ち

営業許可を得ていない白ナンバーの車で違法にタクシー業務を行う「白タク」行為。近年、国内の主要空港近くで、日本にやってくる中国系旅行客をターゲットにした、在日中国人による「白タク営業」が横行し、社会問題化。昨年には警察による摘発も相次いだ。

その結果、空港から「白タク」は一掃されたが、新たな問題が生じているという。それが「中国人“ハイヤー集団”による観光客への違法営業の横行」（前出・タクシー運転手）なのだ。

実態を調査すべく、「週刊文春」記者は3連休の初日の1月10日、成田空港へ。到着して、まず気づいたのは、一般車用の車寄せを占拠する黒塗りハイヤーの長い列だった。空港にいた別のタクシー運転手に聞くと、

「びっくりするでしょ。一般車用の車寄せにハイヤーがやってきて、長時間客待ちをしているんですよ。長時間の駐停車は禁止、と空港の警備員がいくら注意しても、中国人だから日本語がわからないと無視される。パトカーや警察官が臨場してくるとやっと移動しますが、すぐに戻ってくる。今も7台くらいいるけど、これでも少ない方だよ」



警察が注意してもすぐ戻ってくる成田空港のハイヤー

