1月4日から放送が始まったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。“長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった”とまで言わしめた天下一の補佐役、豊臣秀吉の弟・秀長が主人公となっている。

【貴重画像】顔が小さくて可愛すぎる…“豊臣秀吉の妻”を写真で見る【絶世の美女】

しかし、秀長に関する一次史料は非常に少なく、軍記物語にもあまり詳しく記されていないという。いったい、豊臣秀吉と秀長はどのような絆で結ばれていたのか。謎に包まれた豊臣一族の関係とは――。

ここでは、豊臣兄弟の絆に加え、二人を支えた豊臣一族の絆と愛憎を描いた、歴史作家・河合敦氏の著書『豊臣一族 秀吉・秀長の天下統一を支えた人々』（朝日新書）より一部を抜粋して紹介する。（全3回の1回目／2回目に続く）



『豊臣兄弟！』で豊臣秀吉を演じる池松壮亮さん ©文藝春秋

◆◆◆

豊臣秀吉はいつどこで生まれたか、実はまったくわかっていない

豊臣秀吉(とよとみひでよし)は、いつどこで生まれたか、実はまったくわかっていない。織田信長(おだのぶなが)に仕えた時期も特定できない。有名な少年時代のエピソードや信長の草履(ぞうり)取りの話は、一次史料（当時の日記や書状など）ではなく、後の編纂物(へんさんぶつ)（二次史料）に載るものなのだ。

歴史上に秀吉が登場するのは、永禄8年（1565）11月2日（坪内喜大郎宛判物(はんもつ)）まで待たなくてはならない。このときすでに秀吉は、30歳近くになっている。だからこれから語る秀吉の幼少年期は、各種ある太閤記(たいこうき)などの伝記類や軍記物などに載る二次史料が元になっている。

秀吉が生まれたのは尾張(おわり)国だとされる。しかし、イエズス会宣教師のルイス・フロイスは美濃(みの)国生まれだと語っているし、近江(おうみ)国だとする編纂物もある。ただ、最も多いのは尾張国愛智郡。けれど村名については中村(なかむら)、中中村、ミスノ郷など諸説ある。とりあえずは中村としておく。

「父親もよくわかっていない」秀吉の実父は誰なのか

特定されないのは、生誕地だけではない。父親もよくわかっていない。大別すると、木下弥右衛門(きのしたやえもん)説と竹阿弥(ちくあみ)説に分かれるが、ほかにも中村弥右衛門、弥助(やすけ)とする編纂物も存在する。

ここでは実父を木下弥右衛門、継父を竹阿弥と考えておく。ただ、実父はときおり合戦に引き出される百姓身分というのが有力なので、おそらく木下姓は名乗っていなかったと思われる。

比較的史料価値の高い川角(かわすみ)三郎右衛門が記した『太閤記』（以後、『川角太閤記』と表記）には、小田原北条(ほうじょう)氏を滅ぼした秀吉が、鎌倉の鶴岡八幡宮(つるおかはちまんぐう)に出向いて源頼朝(みなもとのよりとも)座像と対面したさい、木像に向かって「俺もあなたも天下をとった。だから友達だ。しかしあなたは清和源氏(せいわげんじ)の嫡流(ちゃくりゅう)、天下を取って当然の家柄。それに比べてこの俺は、氏も系図もない草刈り童から身を起こしたのだ」と自慢げに語ったと記されている。たぶんこれは、事実なのだろう。

いずれにせよ、織田信長の重臣になって以降も、秀吉の父親は史料に登場しないし、秀吉が北条氏直(うじなお)への書状で「若輩のときに孤児になった」と記しているので、秀吉の幼少期に没したことは間違いない。ただ、秀吉自身がまったく父親について回顧していないのは、次のような特殊な事情もあったと考えられる。

「天下人になったことで、実父を語れなくなってしまった」

『関白任官記(かんぱくにんかんき)』は秀吉が関白に就任したとき御伽(おとぎ)衆の大村由己(おおむらゆうこ)に命じて書かせたもの。そこには「秀吉の母は無実の罪で尾張に流された萩中納言(はぎちゅうなごん)の娘で、朝廷に宮仕えをして帰郷した後まもなく、秀吉を生んだ」とある。

つまり、秀吉が天皇の御落胤(ごらくいん)であることを暗示しているのだ。百姓から関白（朝廷最高職）に昇った秀吉が、自分の出自を飾る必要に迫られて書かせたのだろう。つまり天下人になったことで、秀吉は実父を語れなくなってしまったのだ。

『関白任官記』が発端となり、実父＝天皇説は具体的になり、松永貞徳(まつながていとく)（江戸前期の俳人・歌人・歌学者）編著の『戴恩記(たいおんき)』では「秀吉は、大政所(おおまんどころ)（秀吉の母）が天皇に近づいてできた子」と明記されているし、天野信景(あまのさだかげ)（江戸中期の尾張藩士）著『塩尻』（随筆）では実父を後奈良(ごなら)天皇としている。

また、大国隆正(おおくにたかまさ)（江戸末期の国学者）著『嚶々筆語(おうおうひつご)』では正親町(おおぎまち)天皇だと特定している。この秀吉の実父＝天皇説については、完全に可能性はゼロとは言い切れないが、さすがに実父＝日輪(にちりん)説になると、荒唐無稽としか言いようがない。

「生まれながらにして歯が生えていた」怪奇性が加わる父親日輪説

この説は天正18年（1590）以降、秀吉が朝鮮、高山国(こうざんこく)（台湾）、フィリピン、インドなどにあてて入貢を求めた国書に記されたもの。この中で秀吉は、「妊娠中の母が瑞夢(ずいむ)を見た夜、部屋が昼間のように明るくなった。驚いた人びとが占いを立てたところ、胎内の子は四海に覇をとなえるという結果が出た」と自慢しているのだ。

この父親日輪説は『甫庵(ほあん)太閤記』（小瀬(おぜ)甫庵著）に受け継がれ、そこには「秀吉の母があるとき、日輪が体に入る夢をみた。こうして懐妊して生まれたので、童名を日吉丸(ひよしまる)という」（檜谷昭彦・江本裕校注『新日本古典文学大系60 太閤記』岩波書店）と明記された。

このように、日輪が体内に飛び込む夢を見て、秀吉の母が秀吉を妊娠したという逸話へと発展したのだ。さらに江戸後期の『絵本太閤記』（読本(よみほん)）になると、秀吉が生まれたときに屋外に霊星が現れたとか、生まれながらにして歯が生えていたなど、父親日輪説に怪奇性が加わっていく。

秀吉が日吉権現(ごんげん)の申し子だとする説もある。大政所が日吉権現に祈って得たのが秀吉で、証拠として秀吉の顔が日吉権現のお使いである猿に似ていること、幼名を日吉丸と称したこと、誕生日が天文5年（1536）正月元日で、この年が申年だったことがあげられている。ただ、現在の研究では秀吉の誕生日は天文6年2月6日が有力視されている。

〈大河ドラマ『豊臣兄弟！』主人公・豊臣秀長の“本当の名前”は、実は「豊臣」じゃなかった…豊臣秀吉と“きょうだい”の本当の関係〉へ続く

（河合 敦／Webオリジナル（外部転載））