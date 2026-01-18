〈《豊臣兄弟》「天下人になったことで、実父を語れなくなった」豊臣秀吉の父親は本当に天皇なのか…大河ドラマでは描かれない“秀吉の謎めいた出自”〉から続く

1月4日から放送が始まったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。“長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった”とまで言わしめた天下一の補佐役、豊臣秀吉の弟・秀長が主人公となっている。

しかし、秀長に関する一次史料は非常に少なく、軍記物語にもあまり詳しく記されていないという。いったい、豊臣秀吉と秀長はどのような絆で結ばれていたのか。謎に包まれた豊臣一族の関係とは――。

ここでは、豊臣兄弟の絆に加え、二人を支えた豊臣一族の絆と愛憎を描いた、歴史作家・河合敦氏の著書『豊臣一族 秀吉・秀長の天下統一を支えた人々』（朝日新書）より一部を抜粋して紹介する。



『豊臣兄弟！』主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀さん ©文藝春秋

秀吉の母「なか」の素性とは？

少ないながら、母親の家柄から秀吉の素性をたどる研究もある。母の名は「仲、なか」というのが有名だが、これも一次史料では確認できない。

法号は天瑞寺殿春岩宗桂大禅定尼だが、秀吉が従一位関白となったさい、その尊称である大政所の名を朝廷から賜っており、秀吉もそう呼んでいるので、秀吉の母のことは状況に応じて、なかや大政所と記すことにする。

前述のとおり、『関白任官記』には、大政所が萩中納言の娘だったとある。公家(くげ)説だ。このほか尾張の百姓の娘説、美濃の鍛冶の娘説などがある。かなり昔の研究だが、松田修氏、小和田哲男氏、渡辺豊和氏などは、山野を漂泊して生活する山窩(さんか)（非農業民）の可能性が高いとする。

ただ、一般的に考えれば、弥右衛門を尾張の百姓とするならば、大政所も同じ国の百姓の娘と考えるのが妥当かと思う。

「彼が自ら豊臣を名乗ったことはない」とも、秀長、あさひ…秀吉の“きょうだい関係”

続いて秀吉の兄弟姉妹の話をしよう。

秀吉に姉と弟と妹が一人ずついたことは、一次史料によって確認されており、動かせない事実だ。姉は一般的に「智、とも」と呼ばれているが、後世の編纂物によるもので本当の名はわからない。法号は瑞龍寺殿日秀だが、人間らしく思えないので、以後は智と呼ぶことにしたい。確かな生年は不明だが、巷説(こうせつ)では天文3年（153四）。つまり、秀吉より3歳年上だとされる。

続いては弟。豊臣秀長(ひでなが)という名が一般的に知られているが、彼が自ら豊臣を名乗ったことはなく、羽柴大和守(はしばやまとのかみ)秀長というのが正しい。幼い頃は小竹(こちく)と呼ばれ、兄と同じく織田信長に仕えるようになると、小一郎(こいちろう)と称した。実名は「秀長」であるのは間違いないが、その名を称するのは亡くなる7年前の天正12年（1584）から。

それまでは意外にも「長秀(ながひで)」と称しており、信長には木下小一郎長秀として仕えていたのだ。死去したのは天正19年。享年は51歳と52歳説があり、近年は51歳が有力なことから、天文9年生まれと考えられている。つまり、秀吉の3歳下の弟になる。

妹も実名はわからない。法名は南明院殿。二次史料では朝日(あさひ)や旭(あさひ)と呼ばれているので、朝日と記すことにしたい。秀吉より6歳下の天文12年生まれだといわれる。

弟の秀長と妹の朝日だが、『太閤素生記(すじょうき)』では秀吉や智とは父親が異なるとしている。

秀吉と智は弥右衛門の子で、秀長と朝日は竹阿弥の子だというのだ。いっぽうで、4人とも大政所（なか）と弥右衛門の子とする説もある。残念ながら実際のところはわからない。

ただ、秀吉は天下統一まで弟の秀長に全幅の信頼を置き、右腕として頼りにしている。実際、秀吉の栄達のかげには秀長の存在が大きいのだ。これに関しては、これから縷々(るる)述べていこう。

