〈大河ドラマ『豊臣兄弟！』主人公・豊臣秀長の“本当の名前”は、実は「豊臣」じゃなかった…豊臣秀吉と“きょうだい”の本当の関係〉から続く

1月4日から放送が始まったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。“長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった”とまで言わしめた天下一の補佐役、豊臣秀吉の弟・秀長が主人公となっている。

しかし、秀長に関する一次史料は非常に少なく、軍記物語にもあまり詳しく記されていないという。いったい、豊臣秀吉と秀長はどのような絆で結ばれていたのか。謎に包まれた豊臣一族の関係とは――。

ここでは、豊臣兄弟の絆に加え、二人を支えた豊臣一族の絆と愛憎を描いた、歴史作家・河合敦氏の著書『豊臣一族 秀吉・秀長の天下統一を支えた人々』（朝日新書）より一部を抜粋して紹介する。（全3回の3回目／1回目から続く）



『豊臣兄弟！』で豊臣秀吉を演じる池松壮亮さん ©文藝春秋

◆◆◆

母親の再婚後、8歳で家から追いはらわれてしまった

最初に述べたように、30歳前後までの秀吉の経歴は一次史料ではたどれず、後世の編纂物に依拠しなくてはならない。秀吉の伝記全般を「太閤記」と呼び、初期のものとして『大かうさまくんきのうち（太閤様軍記内）』（太田牛一著）、『太閤素生記』（土屋知貞(つちやともさだ)著）、『川角太閤記』（川角三郎右衛門(さぶろうえもん)著）などがある。

これらは比較的信憑性が高い内容が多いといわれるが、いっぽうで小瀬甫庵が書いた『太閤記』（以後、『甫庵太閤記』と表記）を筆頭に、面白おかしく脚色された太閤記（伝記）類も数多く、江戸中期の『絵本太閤記』（武内確斎(たけうちかくさい)著）などがその代表だ。

いずれにせよ、壮年期までの大まかな秀吉の生涯を、こうした太閤記類に即して紹介していこう。

秀吉の父・弥右衛門は秀吉の幼少時に死んでしまい、母のなかは竹阿弥という織田信秀(のぶひで)の茶同朋と再婚した。しかし秀吉が8歳になると、小僧として光明(こうみょう)寺（愛知県あま市）に入れられてしまう。じゃまな連れ子なので、家から追いはらわれてしまったのだ。

継父と折り合わず家出→数年間に38回も仕事を変える転落人生

だが、寺でまじめに修行しなかったようで、3年後、秀吉は実家に戻って来る。けれども継父と折り合わず、家から出奔する。このとき母のなかは、亡夫の形見である永楽銭一貫文を秀吉に与え、出発を見送ったといわれる。

先夫の子をかばって竹阿弥に見捨てられたら、なか母子は生きてゆけない。つまりなかは、息子より生活のほうを選んだことになる。少年秀吉はこのとき、必ずや将来出世してみせると天に誓った。

だが、運命は好転しない。針や草履の行商、鍛冶屋の弟子、富家の子守など、秀吉はたった数年間に38回も仕事を変えたと伝えられる。そして最後は「乞食」にまで転落してしまう。蜂須賀小六と(はちすかころく)の「矢作橋(やはぎばし)の出会い」は、ちょうどこの頃の話だと思われる。

人生を変えた、蜂須賀小六との出会い

蜂須賀小六（正勝(まさかつ)）は野武士の親玉で、強盗を生業にしていた。あるとき、矢作川にかかる橋（愛知県岡崎市）の上で、偶然秀吉と出会うことになった。小六の部下が橋上で寝ていた少年の頭を蹴ったのである。それが、秀吉であった。

頭を蹴られて飛び起きた秀吉は、ごつい野武士たちに対し「無礼者め！ 小さいからとて同じ人間じゃ。あやまれ！」と頭領の小六をにらみつけた。

ふつうなら、野武士の群れをみただけで縮み上がってしまうところだ。この堂々たる態度に小六は感服し、非礼をわびて秀吉を仲間に加えたと伝えられる。

もちろん、史実ではない。そもそも矢作川に橋が架けられたのは、慶長6年（1601）のことだからだ。この逸話は『絵本太閤記』が初出だが、刊行されたのは秀吉死後200年経った寛政9年（1797）のことである。

（河合 敦／Webオリジナル（外部転載））