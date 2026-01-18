1992年、米国で11歳の少女が命を落とす痛ましい事件が起きた。捜査の過程で浮上したのは、精神疾患を抱える19歳の青年。警察の取り調べの末、彼は犯行を認める供述をするが、その内容には多くの矛盾が含まれていた。

【ー衝撃画像ー】「明るくて活発な少女がなぜ…？」殺された11歳少女、濡れ衣を着せられた19歳青年の「その後の姿」を見る【20年服役…】

無実の罪を着せられた青年のその後とは？ 新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

ズタボロに殺害された11歳少女

1992年8月、米イリノイ州の工業都市ウォーキガンに住むホリー・ステッカー（当時11歳）は、夏休み中のアルバイトとしてベビーシッターを始めた。同月17日は近所に住むアレナ一家の2歳女児テイラーを預かりに17時ごろ同家へ。いつものように子供の面倒をみながら、夕食の準備を手伝っていた。通常なら20時には帰宅するはずだった。

が、予定時刻を過ぎてもホリーが戻らない。心配した母親がテイラー宅のアパートを訪れると、何かがおかしい。家の後ろのドアが蹴破られ、室内が荒らされていたのだ。

21時ごろ、通報を受けた警察が到着し、子供たちの寝室でホリーの遺体を発見する（2歳児は無事）。彼女は半裸の状態で、床に横たわっており、検死の結果、陰部と肛門を繰り返し犯され、27ヶ所の刺し傷を負い、絞殺されていることが判明。現場には血痕が飛び散り、キッチンのシンク近くには血のついた水滴と、洗い流そうとした痕跡があった。

さらにホリーの体内からは精液が採取され、指紋や毛髪、血痕の証拠も検出。犯人はアパートに強引に侵入し、ホリーを襲った後、逃走したと推定されたが、目撃者は誰1人いなかった。

捜査を担当したレイク郡警察署は犯人像をプロファイリングし、近所の性犯罪歴のある人物や、ホリーの知人を中心に不審者の洗い出しにかかる。当時、DNA鑑定は部分的に解析可能だったが、技術的にはまだまだ未熟だった。

容疑者に浮上した「19歳の青年」

9月に入り、重要な情報提供者が現れた。刑務所に服役中の受刑者から、フアン・リベラという19歳の青年が事件に関与している可能性があるとのタレコミがあったのだ。リベラはプエルトリコ生まれの移民2世で、地元の建設労働者として働いており、事件当時は精神疾患を抱えていた。

同月29日、リベラは警察に呼び出され、任意同行で事情聴取を受けた。取り調べには協力的で、事件当日のアリバイとして「友達のパーティにいた」と言う。が、警察の調べでそのパーティは存在しなかったことが判明し、疑いが強まる。

尋問は数日間に及び、リベラは睡眠不足と精神的圧力で追い詰められ、10月に入り「ホリーを襲い、刺した」と自供する。

が、その内容は矛盾だらけで、現場に男の子がいたと述べたが実際は2歳の女の子しかおらず、服をダンプスター（大型のごみ箱）で燃やしたと主張したものの火災の痕跡はなかった。

リベラの精神状態は極めて不安定で、警察の独房で頭を壁に打ちつけるなどの自傷行為を繰り返した。

が、警察は抗精神病薬などの投薬下で取り調べを続け、署名付きの自白書を作成。

11月12日、第1級殺人罪などで起訴する。DNAや指紋など物的証拠は皆無で、自白のみが根拠だった。

〈「神に感謝する」無実の罪で20年服役、本当の犯人は…？ 「11歳少女の強姦殺人」を疑われた19歳青年の『その後の人生』（海外の事件・平成4年）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））