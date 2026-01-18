タレント上沼恵美子（70）が、18日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。東京での番組出演について話した。

この回は歌手の郷ひろみ（70）、女優の大地真央（69）とのトークの後半。

上沼は「東京の仕事多いんですよ、最近ね。大阪の番組は終わったのね、けんもほろろに」と、郷と大地を笑わせた。

その後、「愛犬が死にまして、もうペットロスでおかしくなりそうになって」と当時を話した。「そうしたら東京が言ってきてくれて」と東京のテレビ局からオファーが増えたという。俳優上川隆也（60）のファンを公言。「会いたいです、ってスタッフにちょっと言ったら、いとも簡単に東京の番組は上川さんが立ってらっしゃる。4回お目にかかりました」と話した。そして「大阪の番組何十年とやってきて、上川隆也さんと会ったことなかったんですね」と明かした。

ほかにも「綾野剛さん、っていうと『上沼さん、綾野剛です』っていうてくれるし、うっそや、と思って」「北川景子ちゃん、私のファンや言うて、スタジオに駆けつけてくれるし」と人気芸能人と会ったことを話した。

大地が「みなさん、きっと会いたいんですよ」と言うと、「そうなんです、”大阪の珍獣”に会いたいというのはわかる」。そして「『動いてる』って言われたんですよ、北川景子さんに」と言い、笑いを誘った。「珍しいんでしょうね、きっと。それは分かるんです。うれしいです」と話した。