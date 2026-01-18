元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。恋愛について語った。

アインシュタイン河井ゆずるから「フラれたりとかあんまりないでしょ？」と聞かれ、森は「ないですね」と語った。

森は「フラれるまえにフるっていうのがあるんですけど」と持論を語ると、加藤浩次から「それは意味がわからない」とバッサリ斬られた。

森は「この人もう私こと好きじゃないのかな、って思った瞬間に私も冷めちゃう」と語り、加藤は「勘違いの場合もあるでしょ」と聞かれるも、森は「いやでも、もうさようならです」と語った。

河井は「倦怠（けんたい）期が来た瞬間終わり？」と聞くと、森は「倦怠期というより、恋から愛にうまくできなかった…？」と語った。

加藤は小声で「なんだそれ？」とボソボソ反応すると、河井から「MCのトーンじゃなさすぎる」とつっこまれた。

森は「倦怠期中でも、愛があれば絶対にしないなって発言あるじゃないですか。しゃべりかけてるのに無視するみたいな」と話した。

加藤は「でもめっちゃゲームにさ、うわー（夢中に）なってて、『ねえねえ』って言われて、『おう、おう』ってなるときあるよ。それは？」と聞くと、森は「それは大丈夫」と答えた。そして「それを嫌がるみたいな（のはダメ）」と語った。

加藤が「でもめっちゃいいところだったらどうする？」と聞くと、森は「でも言い方ってあるじゃないですか。『今めっちゃいいところだからごめんね』みたいな。それが時間がたって、慣れてきちゃったりとかして（ダメになる）」と語った。