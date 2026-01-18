SUPER EIGHT横山裕（44）が、17日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。松岡昌宏（48）から活発に活動する理由を聞かれ、自身の思いを語った。

横山は日本テレビ系「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務め、グループとしては初の武道館公演を成功させるなど、現在も精力的に活動している。

松岡から「なんでそんな働くの？」聞かれ、横山は「俺も思ってるんですよ」と答え、「最近思うのが、俺借金してるのかなって」と自身でも働きぶりに驚いていた。

横山は「でもそれってうそじゃないんですけど、メンバーがいろんな仕事してるから、うかうかしてられないっていうか。今日もヤフーニュース見てたら村上が大学で講演してるみたいな」とメンバーの活躍が刺激になっていることを明かした。

松岡は「あいつ会社持ってるべ。事業かなにかやってるとな」と聞くと、横山は「めちゃくちゃいろんなことやってます。あいつ」と語った。

横山は「マル（丸山隆平）だけですね。安心するのは。アイツだけっすね。エピソードが『月の満ち欠けだから機嫌が悪いです』って、マネジャーの情報」と笑わせた。

横山は「（丸山の）今年の抱負が『オナラをこかない』って言ってますとか」と笑わせた。