井上尚弥と中谷潤人の“決戦”はどうなる？　打倒・怪物を望む豪戦士が持論「肉体的な強さとハードパンチャーであることは別物」

井上と中谷の対戦への関心が高まっている(C)Getty Images

開催が現実味を帯びている日本史上最大のビッグファイトは、世界的な関心を高めている。来る5月に東京ドームでの開催予定される、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）のマッチアップだ。

【動画】響く打撃音 中谷潤人とエルナンデスが見せた壮絶な乱打戦をチェック

24年の年間優秀選手表彰式で、井上が「1年後の東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう」と呼びかけて一気に意気が上がった決戦は、両雄の動静によって世間の関心を高めながら着実に熟成されてきた。

いまだ正式発表には至っていないものの、両陣営ともに5月の決戦に向けて準備を重ねているのは、火を見るよりも明らか。国際的な注目もかつてないほどに高まっている。

無論、大きな話題となっているのは、いまだ無敗の“ビッグバン（中谷の愛称）”が、「当代最強」と呼ばれて久しいモンスターの牙城を崩せるか否か。すでに識者やファンの間で様々に勝負論が語られる中で「イノウエが勝つ」と断言したのは、WBAとWBCのスーパーバンタム級8位のサム・グッドマン（豪州）だ。

日本のボクシング界隈では、少し名の知れた名手だろう。なにせグッドマンは、昨年12月24日に現スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）と東京・有明アリーナで対戦を予定していた過去がある。だが、試合直前のスパーリングで左目上に負った2度の裂傷により、試合を1か月も延期した上にキャンセル。結局、対戦を実現できずにフェザー級への昇級を決めていた。