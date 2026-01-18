【リコール情報】モバイルバッテリーで過充電により発火の恐れあり。ノジマ「分離式モバイルバッテリー」
ノジマ製の「分離式モバイルバッテリー」において、発火の恐れがあるとして回収・返金が開始されました。所有する製品が対象でないか早めの確認と対応をおすすめします。
【画像】実際の製品＆リコール詳細
型番は「ECMMBM52SP」、販売期間は2024年1月16日〜9月4日、対象台数は797台です。安全上の重大な事故を未然に防ぐため、対象製品を所有している場合は直ちに使用を中止し、メーカーの案内に従って適切な手続きを行いましょう。
(文:All About ニュース編集部)
ノジマ製バッテリーの回収と返金ノジマの「分離式モバイルバッテリー」において、内部の充電制御に不備があることが判明。過充電状態になることで発火する恐れがあるため、2024年11月8日より返金および回収の対応が行われています。
消費者庁による注意喚起特集消費者庁のリコール情報サイトでは、消費者が自身の使用している製品のリコール情報や製品情報を改めて確認することができます。ノジマ製品のような発火のリスクを避けるためにも、日頃から最新の安全情報をチェックし、事故防止に努めることが重要です。
