牡羊座・女性の運勢

自分にとっての重要なテーマをひとつ清算するような展開がありそうです。最近はずっとその方向に向かって行動してきているので意外性はありませんが、「ああ、やりきったなあ…」という思いは抱くでしょう。しんみりしつつも、大きな負担を手放す雰囲気のときです。社会面＆対外的なテーマのイメージですが、自分にとっては結構、影響範囲が大きいものかな。同時にここからは新たな対人関係が勢いを増してくるでしょう。心機一転、環境を変えるなどにはぴったりのとき。行動はいかなる場合もていねいに。納得のいくように行ってください。

牡羊座・男性の運勢

自分自身の行動によって重要な内容にひと区切りをつける、大事な節目の時期が来ています。おそらくそれは社会面とかかわる内容ですが、自分自身の心境や日常にも影響してくる種類のものなのでしょう。責任をもって最後までやり遂げることで納得し、長年の負担も解消できそうです。いまは自分にとってできる限りのことをするように。それが思い残しなく…のコツかな。また今後は、新たなタイプとの出会いが俄然増えてくるでしょう。環境を変えたり、新しい人間関係に飛び込んだりする好機が近づいています。