牡牛座・女性の運勢

何か「意を決した」感のある今週です。長く自分のなかでひっかかり、これを越えて先に進むべきではないか…という状況があるのなら、ついにそれが自分の意志＆行動で叶いそうです。おそらく牡牛座には本当にやりたい＆やるべきだと考えている何かがあるのでしょう。それに対し肯定的ではない誰かが周囲にいたのなら、「よくは思わないかもしれませんが、私はやります」という感じ。結果とてもさっぱりしますし、悪い展開にはならないでしょう。いまは周囲がどう思うかより、自分がより力強く進めるということのほうが大事です。今後は一気に社会面で新展開が開けてくるでしょう。臆することなかれです！

牡牛座・男性の運勢

長く抱えてきたテーマに自分から区切りをつけ、最終的な判断や行動に乗り出すイメージの今週です。「やりきるとき」という印象が強く、たとえ周囲の理解がやや追いつかないとしても、「自分は自分が求めることをやろう！」という決意が感じられます。実際その行動によって心身ともにさっぱりするようなので、その判断はベスト。たとえ現状周囲はまだ牡牛座をいまいち理解できていなかったとしても、そんなに気にしなくて大丈夫です。同時にここからは社会面で劇的な新展開が予想されます。気持ちも発想も新たにしていきましょう。