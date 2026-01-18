双子座・女性の運勢

何かの集大成的な展開がありそうな今週です。長い時間をかけて双子座が意識し、やり続けてきたことがついに終わるか、一定の区切りまで到達するのかも。そこをしっかり勤めて「新しい領域へいく」。これがいまの双子座のイメージです。特別なことをする印象ではありませんが、何に取り組むときも「これが最後かもしれない」と思ってていねいにやりきるのがいいでしょう。今後は間違いなく目を向ける方向が変わってきますよ。すでにその兆候があってもおかしくないかな。いま強く惹かれるものとは特別な縁がありそうです。直感を重視し、自分の感覚を信じましょう。

双子座・男性の運勢

いまをついにやりきって、先に進むときがきています。今週は長く気にかけ、かかわってきたことが終わりを告げるイメージのとき。まだ多少は残っても、事実上は「いま双子座がかかわる部分で、ひと区切り」と言えそうです。かといって、やること自体には変わりはないので、最後まできっちり努めれば問題なし。完成させる感覚でていねいにいきましょう。今後はまったく新しい方向に意識は向かい始めます。いま頼りになるのは自身の直感なので、興味を感じる方向性への前進（学び始める、情報を集めるなど）はベスト。やりたい、やるべきと感じる方向へいってね。