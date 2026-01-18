蟹座・女性の運勢

パートナーや親友など自分にとっての大事な人との関係を中心に、転機となるできごとがありそうなとき。ずっと心に引っかかっていた問題（たぶん対人関係の）が整理され、消えていくのを感じる。そんなときです。「こんなふうに考えなくていいんだな。苦しまなくていいんだな」とわかるイメージですが、それは癒しと言うより決断＆自立心に近いかも。自分で選んで自分で進むのだ（人はそもそも関係ない）、こういう印象ですね。でもそれによって不安が解消され、今後はいっそうパワフルになれそうです。その気配もすでに出ている今週。何か強く惹かれ「自分がすべきことだ」と思えるものが出てくるかも。

蟹座・男性の運勢

大事な相手との対話を通じて、心境的に新しい領域に入り始める非常にパワフルなとき。おそらくパートナーや親友などですが、相手の言動に何か強い刺激＆学びを得て、蟹座自身の自立心や行動力が勢いづくのでしょう。もし長く周囲の人の考えや感情に過度に影響を受けがちだったのなら、「その必要はないのだ」とはっきりわかる感じです。今後は自分の求めるものに対し、いい意味で欲がより出てくるはず。すでにその兆候が表れているかも。そのタイミングで何を必要とするかは、人によって違います。直感を信じ素直になりましょう。