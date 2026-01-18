獅子座・女性の運勢

「いまの自分ができること、できないこと」をきっちりと見定めるようなとき。主にそれは社会面で出る内容ですが、いまの獅子座はパワフルかつ頭も冴え、いい意味で現実的なのでしょう。だからこそ現状の自分がきちんと見極められるのだと思います。何か大きなことをこのタイミングでやりきる場合もあるかな。結果的にいったん納得がいき、今後はより新しい方向へ関心は移りだすでしょう。ちなみにここからは、対人関係がより人生のなかで重要さを増してきます。パートナーや親友など、あなたの大事な人にも何か異変（必ずしも悪い意味ではありません）ありかも。今後のカギを握る展開かもしれませんよ。

獅子座・男性の運勢

いままでの自分の考えや行動にある種のケリをつける大事なタイミング。おそらくそのジャンルは社会面についてです。長く取り組んできた内容が区切りの時期を迎え、それを十分にやりきるのかも。同時にその過程で「いまの自分の可能性と限界を自覚する」、そんな雰囲気もあります。現状獅子座は意欲と客観性を同時に持っているよう。いろいろ思いを整理できるからこそ、また新たな方向に向かう気持ちが生まれるのかな。今後の状況のカギを握るのは対人関係でしょう。すでにパートナーや親友など大事な相手には思いがけない展開が起こりやすいかも。期待と自由な心をもって見守ってください。