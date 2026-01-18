乙女座・女性の運勢

乙女座のなかに鋭い直感と意志が宿り、何か大事なことを決断するイメージのとき。最近この流れは続き、自分の思いを行動にじわじわと移してきたでしょう。で、その結果、自分自身の判断で「この問題はここでひと区切りとしよう」と決める雰囲気です。少なからずパートナーや親友など大事な相手もかかわっていそうですが、結果、長年の不安やわだかまりは名実ともに解消され、本格的に新しい段階に進んでいくことになるのでは。その決心の表れとも受け取れます。実際、同時にいまは社会面（ときに健康面）で思いがけない展開もありえるときです。後々思い出すと、あそこが分岐点だった…そう思えそうな今週かな。

乙女座・男性の運勢

自分によって本当に大事なことがはっきりとわかり、それに沿って大事な判断をくだすイメージのとき。最近、調子を上げ、直感力＆行動力どちらも伴っている乙女座。実際の行動を通じて自分のなかをきちんと整理し、ここに行きついたのでしょう。長く考え続けてきた、時に不安や心の傷となったテーマも、ここで手離れするようです。おそらくそれはパートナーや親友とも共有しているので、一緒にさっぱりできるといいですね。同時にここからは主に社会面（ときどき健康面）で新展開の予感。いよいよ本格的に思いきっていく時期が来ました！