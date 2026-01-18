蠍座・女性の運勢

現在、起こる特定のできごとや誰かとの対話を通じて、何かハッと目覚め、長い期間のモヤモヤや不安感が解消されるとき。現在の蠍座は自分の転機のカギを握る何か＆誰かと非常に出会いやすい流れにいます。その存在は蠍座自身も理解し…でもはっきりとは受け止めてきれていなかった事実や現実をずばり指摘するもので、結果的に、より積極的な行動をうながすことになるのでしょう。その決定版的な展開があるのが今週。「はっきり言ってもらってよかった！」（たとえば）と感じ、思いきることができるのかも。同時期、蠍座のいる状況は新たな転機を迎えます。今後は環境が大きく変わりそうですよ。

蠍座・男性の運勢

自分のなかに長くある不安やモヤモヤと踏みきれない気持ちをズバッと手放させてくれるきっかけを得るとき。いまの蠍座は出会いや具体的なできごとから刺激を受け取りやすい状況にいます。そのことはじわじわ効果を生んでいそうですが、ずばりその決定打となるものをキャッチするのがいまなのでは。「たしかにそれ以外にないな！」そう納得でき、蠍座はここから一歩踏み出すことを決断しそうです。同時に、ここからは家やいまいる環境、家族関係など、プライベートな領域で思いがけない展開が。さあ新たな流れの始まりですよ。