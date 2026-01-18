射手座・女性の運勢

「いまの自分にできるベストを出しきる」な雰囲気のある今週です。現在の射手座は、いままで自分はどんなことをどこまでやってきたのか、少し客観的な視点から見直しているかのような時期でしょう。結果として今後はより新しくなっていくとしても、「いまは、いまやれることをやる」と強い集中力が発揮できるのかも。ジャンルを問わず完成度の高い行動ができるタイミングで、ここを境に射手座の意識はより新たなほうに向かい始めます。現に本能的に惹かれる何かとの出会いを果たすことも。いまは自分の感覚を信じてください。「自分が納得できるかどうか」を基準に動くほうが、満足度も高いです。

射手座・男性の運勢

いまの自分にできるベストを尽くす。そんな考えのもと、高い集中力と行動力を発揮できそうなとき。現在の射手座はこれまでの自分を振り返るモードにいて、「自分のやってきたこと。その意味と価値」をじっくり整理してきた雰囲気なのかも。結果、自分の持ち味や能力として高い部分がわかり、だからこそ生かしたいと感じるのかな。今後、射手座はより新たな局面に入っていく流れでもあるため、いまいる局面はそろそろ終わりを迎えるのかもしれません。だからこその、この心境でもあるのかも。同時にいまは、新たに強く心惹かれる何かとも出会いやすいです。自分の直感、大事にしてくださいね。