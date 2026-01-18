山羊座・女性の運勢

いままで長くかかわった身近な小さい世界を自分の手でクローズするとき。クローズはイメージではありますが、いまの山羊座には今後自分を取り囲む世界が、過去にないほど大きくなる＆変わっていく予感があるのでしょう。そうであるからこそ、いまはいまの自分でできるベストの行動を納得のいく形でやりきって「心残りがないように」しようとしているのではないですか。「小さい世界にいるだけではどこか飽きたらない自分」を自覚したのも関係あるかもね。人の意見には惑わされず、何でも自分で決めてください。実際、今後は社会面や自分の価値観に激変が予想されます。思いがけないものを急に好きになってくるかも。

山羊座・男性の運勢

いまはいまの自分にできることをやりきるだけ。そんな強いシンプルな思いで何かに集中して取り組むとき。特に長くモヤモヤを抱えてきた状況に関しては、これを機に終わらせることもできるようです。その行動をきっかけとして、今後の山羊座はより新しい段階に入っていくのでしょう。これからは仕事面を中心に自分の価値観が大きく変わる経験をすることになるかも。急激に惹かれる何かにも出会いそうですが、いまは自分の直感を信じて動くのが吉と出そうです。人の考えは受け止めつつも惑わされないように。