水瓶座・女性の運勢

自分の深い部分にあった長い不安やわだかまりをついに一掃し、新しい段階に進む準備が整う。そんな重要なタイミングが来ています。いまの水瓶座には「これをやりきったら本当にさっぱりする」と思える何かがあるのでは。感覚的なものですが、おそらくそれは合っています。自分の納得のためにそれをやりきりましょう。掃除や断捨離、大規模な模様替え、引っ越しなどは効果大。同時にいまは、何か強い情熱、好奇心が湧いてくるときかもしれません。その思いはあなたの新たな原動力です。どうぞ感じるままに行動を。

水瓶座・男性の運勢

自分の手で（意志で）自分のなかにある不要なものをついに手放しきる雰囲気のとき。その存在は水瓶座の人生のなかで想像以上に影響範囲が大きかったようですが、それによって自分が新しくなる準備がついに整うのかも。ここまで力を注いできて、「これをやりきることが自分にとっての区切りになる」と思うものがあるなら、それをしっかりやりましょう。不用品の断捨離、家の掃除や引っ越しなど日常のリセットになる行動も効果的でしょう。今後はまた新たな情熱を感じる時期になりそうです。ここで強く惹かれるものは、水瓶座の進化のエネルギー源になる何かなのでは。