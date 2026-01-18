魚座・女性の運勢

最近、誰かの言動に強く刺激され、自分のなかが改めて整理されていく感覚を味わっているでしょうか。今週はそのパワフルな対人運の集大成のときで、人から影響を受け、ときに強くうながされた結果、魚座は長く持ち続けた不安やわだかまりをついに手放すのかもしれません。「うながされるままに行動し、新しい方向に意識を向け続けた結果、不安さが遠いものになっていた」。そんな感じかな。まだ少しなじまなさを感じても、それも日に日に薄れていくでしょう。もしいまの自分に「うまく説明できないパワフルさ」を感じられるなら、何の心配もありません。直感的に思うままに、強く惹かれるほうに進んでOKです。

魚座・男性の運勢

誰かの言葉、その行動に強い影響を受け、魚座が長く抱えてきた不安感や心のわだかまりをついに手放す。そんな重要なタイミングが来ています。最初はその直球な言動に驚きを覚えつつも、「たしかにその通りだ」とも思い、次第に自分自身の意識も変わっていった。その結果なのでしょう。「今後目を向けるべき新たな方向を示してもらったおかげで、気づけば不安から遠いところにいた」が近いかな。大事なことは直感が教えてくれます。ここからはより本能的に求めるものをシンプルに追っていきましょう。