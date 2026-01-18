「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）

今年の箱根駅伝で史上初となる２度目の３連覇を果たした青学大・原晋監督がＲＣＣラジオの実況中継にゲスト解説として登場。高校生区間となった１区を見て、声を弾ませるシーンがあった。

「１区の役割は大ブレーキしないこと」と語っていた中で、原監督の着眼点はひと味違った。高校三羽がらすが集団を形成した１キロ過ぎ、「髪を短くしている。いわゆる丸刈りの選手がほとんどいなかった。２人くらいかな？陸上界もようやくオシャレになってきたな〜と感じますね」と語った。

実況アナが苦笑いする中、「サングラスをかけている選手も１人いました。非常にいい傾向になったなと。やっぱりカッコよくないとダメですよ〜」と原監督。「憧れの存在ですからね」と相づちを打たれると、「はい」と力を込めた。

宮城県代表の鈴木大翔（仙台育英）が１９分６秒の区間新記録でトップでタスキを繫いだ。昨年１２月の全国高校駅伝の花の１区で日本人歴代最高をマークし、区間賞を獲得した増子陽太（福島・学法石川）が２位。兵庫の新妻遼己が３位となり、いずれも区間記録を塗り替える歴史的な１区となった。

レース後には駅伝シーズンが一区切りとなったことで「レベルが一枚、二枚、上がってきましたね。どのカテゴリーでも大会新記録、区間新記録が続出してるんですね。陸上界の未来、広がったと思います」と解説。陸上界の未来を構築するために提言を行ってきた指揮官にとっても納得のレースとなった模様だ。