2023年12月に10年7億ドルで加入…在籍2年間でWAR18.3

ドジャースの大谷翔平投手が、球団専門メディアによる「四半世紀ベストプレーヤー」の第2位に選出された。在籍はわずか2年ながらも、残した圧倒的な実績と貢献が評価された形となった。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は15日（日本時間16日）、大谷を四半世紀ベストプレーヤーの第2位に選出した。選考は、選手が球団にもたらした貢献度、そしてチームにおける重要性など、複数の要素を基に行われた。

ドジャースは高校時代から長年にわたり大谷を追い続け、2023年オフに10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約で獲得した。移籍1年目となった2024年、大谷は前人未到の「54本塁打＆59盗塁」を達成。通算200本塁打、日本選手最多の57盗塁、トリプルスリー、史上最速「40-40」など並べきれない快挙を成し遂げた。自身4度目のMVPに輝き、フランク・ロビンソン以来2人目の両リーグでのMVP受賞を果たした。

そして2025年は6月から投手としても復帰を果たした。9月には「50本塁打・50奪三振」を史上初めて同一シーズンで記録。レギュラーシーズンでは自己＆球団新記録となる55本塁打を放ち、ポストシーズンでは計8本のアーチをかけた。ワールドシリーズ第3戦では1試合9出塁のポストシーズン記録も達成。2年連続のチャンピオンに貢献した。

大谷はドジャースでの2年間で本塁打109本、得点280、盗塁79、投打合計WAR18.3を記録している。2000年以降の同球団打者で長打率1位、OPS2位。また、2000年以降に40イニング以上を投げた先発投手としてもFIP1位、奪三振率2位にランクされている。2025年には4度目の満票MVPに輝き、たった2年ながらもあまりに鮮烈な輝きを刻んでいる。（Full-Count編集部）