XG、サッカーＷ杯“トロフィー専用機”に同乗 HINATA「人生で一度きりの貴重な経験」
【モデルプレス＝2026/01/18】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が1月18日、都内で開催された「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ（TM） トロフィーツアー」お披露目イベントに、元サッカー選手のジウベルト・シウバ氏らとともに出席。オリジナルトロフィーのお披露目に立ち会った喜びを語った。
【写真】「メンバー愛に号泣」と話題 ノンバイナリー公表歌手の最新ショット
この日のイベントでは、6月11日に開催される「FIFAワールドカップ2026」を前に、そのオリジナルトロフィーを日本でお披露目。今回のオリジナルトロフィーツアーは1月3日にサウジアラビアのリヤドでスタートし、150日以上をかけて75の地域を巡る。
XGは「FIFAワールドカップ26 コカ・コーラキャンペーン」のジャパンアンバサダーに就任。JURINは「とても嬉しい気持ちでいっぱいです。私たちが日頃から大好きなコカコーラと世界中が大きく盛り上がるFIFAワールドカップに関わることができて大変光栄に思っております」と喜びを語った。
衣装についてはCHISAが「今日は『FIFAワールドカップ26』を盛り上げるコカ・コーラのオリジナルユニフォームを着てきました」とアピール。COCONAは「メンバーそれぞれがユニフォームに合わせて衣装のコーディネートを組んでみたんですけど、ちなみに私はユニフォームとシルバーのスタッズだったりとかゴールドのごつめのアクセサリーを合わせてみました。ワールドカップはこれを着てみんなで盛り上げたいです」と解説した。
その後、日本サッカー協会 (JFA) 会長の宮本恒靖氏とJURINでオリジナルトロフィーをアンベール。感想を求められたJURIAは「直接見てすごく圧倒されました。テレビでしか見たことがなかったので、本日こうやって直接近くで見れてとても光栄に思います」と感激した。
また、HINATAは「実は今回、今朝早くに韓国からオリジナルトロフィー専用機に乗って、トロフィーと一緒に日本に来たんですけど、本当に飛行機全体がトロフィーツアー仕様になっていて、人生で一度きりの貴重な経験をさせていただきました」と報告。その後、HARVEYが「ちなみにこのトロフィーって、触らせていただくことってできるんですか」と質問すると、宮本氏が「国家元首と今まで優勝したチームの選手であったり監督、メンバーしか触れないというところで、厳重に決められています」と説明し、会場で唯一トロフィーに触れることができるシウバ氏がトロフィーを掲げてみせた。
さらに、理想の「FIFAワールドカップ2026」観戦シチュエーションをフリップで答えるコーナーでは、HARVEYが「月で色々な惑星から来た宇宙人と宇宙食やコーラで観戦」と回答。司会が「ワールドカップ級の答えですね」と感心すると、MAYAは「XGっぽい回答だと思う」とした上で、「思いの強さがあれば（宇宙人も）来てくれる」とHARVEYに共感していた。
最後にはJURINが代表して「本日はワールドカップの特別なトロフィーのお披露目の場に立たせていただき、本当に貴重で、一生で忘れられない瞬間となりました。ジャパンアンバサダーとして、『コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26』を皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います」と挨拶し、イベントを締めくくった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「メンバー愛に号泣」と話題 ノンバイナリー公表歌手の最新ショット
◆XG、トロフィーに感激
この日のイベントでは、6月11日に開催される「FIFAワールドカップ2026」を前に、そのオリジナルトロフィーを日本でお披露目。今回のオリジナルトロフィーツアーは1月3日にサウジアラビアのリヤドでスタートし、150日以上をかけて75の地域を巡る。
衣装についてはCHISAが「今日は『FIFAワールドカップ26』を盛り上げるコカ・コーラのオリジナルユニフォームを着てきました」とアピール。COCONAは「メンバーそれぞれがユニフォームに合わせて衣装のコーディネートを組んでみたんですけど、ちなみに私はユニフォームとシルバーのスタッズだったりとかゴールドのごつめのアクセサリーを合わせてみました。ワールドカップはこれを着てみんなで盛り上げたいです」と解説した。
その後、日本サッカー協会 (JFA) 会長の宮本恒靖氏とJURINでオリジナルトロフィーをアンベール。感想を求められたJURIAは「直接見てすごく圧倒されました。テレビでしか見たことがなかったので、本日こうやって直接近くで見れてとても光栄に思います」と感激した。
◆XG、トロフィー専用機で日本へ
また、HINATAは「実は今回、今朝早くに韓国からオリジナルトロフィー専用機に乗って、トロフィーと一緒に日本に来たんですけど、本当に飛行機全体がトロフィーツアー仕様になっていて、人生で一度きりの貴重な経験をさせていただきました」と報告。その後、HARVEYが「ちなみにこのトロフィーって、触らせていただくことってできるんですか」と質問すると、宮本氏が「国家元首と今まで優勝したチームの選手であったり監督、メンバーしか触れないというところで、厳重に決められています」と説明し、会場で唯一トロフィーに触れることができるシウバ氏がトロフィーを掲げてみせた。
さらに、理想の「FIFAワールドカップ2026」観戦シチュエーションをフリップで答えるコーナーでは、HARVEYが「月で色々な惑星から来た宇宙人と宇宙食やコーラで観戦」と回答。司会が「ワールドカップ級の答えですね」と感心すると、MAYAは「XGっぽい回答だと思う」とした上で、「思いの強さがあれば（宇宙人も）来てくれる」とHARVEYに共感していた。
最後にはJURINが代表して「本日はワールドカップの特別なトロフィーのお披露目の場に立たせていただき、本当に貴重で、一生で忘れられない瞬間となりました。ジャパンアンバサダーとして、『コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26』を皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います」と挨拶し、イベントを締めくくった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】