下着姿から素顔まで!! BLACKPINK・ジェニーさらけ出し!!【PHOTO】

BLACKPINKのジェニーが、下着姿という大胆な姿から飾り気のない素顔まで、自身の最も内密な瞬間を世に公開した。

著名フォトグラファーのホン・ジャンヒョンは1月18日、自身のインスタグラムに「JENNIE Photo Exhibition ＜J2NNI5＞」というコメントとともに、ジェニーの未公開写真を複数枚掲載した。

公開されたモノクロ写真の中でジェニーは、カルバン・クラインのアンダーウェアのみを身に着け、ベッドの上で幻想的な眼差しを放ったり、思い切って背中を露わにし、妖艶な雰囲気を醸し出したりしている。

別の写真では、頭にタオルを巻いたまま浴槽に座り、化粧気のない素顔でカメラを見つめるなど、ステージ上の華やかなアイドルではない「人間ジェニー」本来の姿を余すところなくさらし、視線を引きつけている。

(写真=ホン・ジャンヒョンInstagram)

これらの写真は、1月16日から29日までソウル市鍾路(チョンノ)区ユースクエイクで開催される、ジェニー初の写真展『JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’』の展示作品である。本展は、韓国を代表するトップフォトグラファーであるホン・ジャンヒョン、シン・ソンヘ、モク・ジョンウクが撮影した「25歳のジェニー」の記録であり、意図されていない瞬間の中で捉えられた、ジェニーの最も率直な断片と向き合うことができる。

特に今回のプロジェクトは、写真集の出版から展示の企画・開催に至るまで、ジェニー自身が全面的に参加しており、その意味は格別である。

ジェニーは単なる写真の羅列にとどまらず、来場者が空間を移動しながら、25歳のジェニーの感情の流れをたどれるよう展示を構成した。展示の最後には、ジェニー本人が語るビハインドインタビューも公開される。

展示と同時に発売される写真集に対するグローバルファンの関心も非常に高い。世界限定3,000部で制作された本写真集は、ジェニーの1年間の記録を、50以上のコンセプトと全692ページという圧倒的なボリュームで収録している。

すでに1月9日に行われた写真展の事前予約は、オープンからわずか40分で全席完売となり、日本・東京の代官山蔦屋でのポップアップチケットも15分で完売するなど、ジェニーの爆発的な影響力を証明した。

一方、ジェニーは今回の写真展のチケット販売による収益金全額を寄付すると明らかにし、温かな感動を添えている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。



