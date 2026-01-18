「この服、どう？」と試着後の感想を求められたときの返答９パターン
彼女と一緒にショッピングに行くと、試着に付き合うこともあるでしょう。女性服の売り場で待つ気恥ずかしさよりも悩ましいのが、試着室から出てきた彼女にどんな感想を述べるかということです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『この服、どう？』と試着後の感想を求められたときの返答」をご紹介します。
【１】「脚がきれいに見える」とコンプレックス解消を認める
「言ってくれる彼氏は貴重！」（20代女性）というように、あえて彼女が気にする部分に踏み込んで褒めるのは、長く付き合ったカップルにしかできないコメントでしょう。逆に、交際初期に「大きいお尻も目立たないよ」などと言うと、ショックを与える可能性もあるので、やめたほうがよさそうです。
【２】「絶対今度のデートで着てきて！」とはしゃぐ
「気に入ってくれたんだなってわかるから安心」（20代女性）というように、心配性な女性も「デートで着てほしい」とまで言われれば、「似合っているのだな」とホッとするようです。自分に自信のない彼女には、これくらいテンション高めのコメントが必要かもしれません。
【３】「君はスタイルがいいから」と素地の良さを褒める
「照れちゃうかも（笑）」（20代女性）というように、彼氏に体型を褒められると、どんな女性も思わず笑顔になってしまうようです。ショートパンツやミニスカート、ウエストを強調するワンピースなど、「攻め」の服の場合は、ここぞとばかりに持ち上げてあげましょう。
【４】「今度の旅行に良さそうだね」と具体的な着用シーンを挙げる
「こういう女子っぽいトークができる彼氏なら、毎回一緒に買い物したい」（20代女性）というように、ニッチな部分を突くコメントができると、彼氏としての株が上がるようです。日頃の会話を思い出して、直近のイベントを挙げると、外す可能性が低くなるのではないでしょうか。
【５】「あのコートに合いそう」とコーデを提案する
「ほかの服を覚えててくれたんだ！って感激」（10代女性）というように、手持ちの服との組み合わせを例示すると、彼女への関心の高さも表すことができそうです。見立てに自信がなければ、「この前買った黒いブーツに合うんじゃないかな？」などと聞くだけでも十分でしょう。
【６】「センスがいいね」と趣味の良さを指摘する
「彼氏に言ってもらえると自信がつく」（20代女性）というように、自分が選んだアイテムを褒められて、悪い気がする人はいないでしょう。特に、「何が似合うかわからない」などと悩んでいるお洒落初心者の彼女であれば、うまくフォローしてあげたいところです。
【７】「青のほうがいいんじゃない？」とアドバイスをする
「彼氏の希望がわかるのはいいこと」（10代女性）というように、彼氏好みの格好をしたいと考える女性からは、具体的なアドバイスが歓迎されるようです。ただし、こだわりのある女性ほど「口出しされたくない」と考えるので、彼女のファッションへの温度感を見極める必要はありそうです。
【８】「これも似合いそう」と別の服も薦める
「彼氏が見立ててくれるのは嬉しい」（20代女性）というように、積極的に洋服選びに参加する態度は、多くの女性から喜ばれるようです。「あまり似合っていないな」と感じたときなどにも、「逃げ」として使えるコメントではないでしょうか。
【９】「すごくかわいいよ」とベタ褒めする
「普通だけど、一番言ってほしい言葉」（20代女性）というように、ストレートに褒めればまず間違いはないようです。ただし、彼女自身も不満を感じている場合もあるので、「気に入った？」と一声かけて反応を見てからのほうが確実でしょう。
試着後の彼女は、彼氏からのコメントを楽しみにしています。気分よく買い物が続けられるよう、彼女の性格に合わせて、的確な声掛けをしましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から12日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
