「苗加」はなんて読む？正解できたらあなたは漢字マスター！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「苗加」はなんて読む？
「苗加」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、富山県にある3文字の地名です。
いったい、「苗加」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「のうか」でした！
苗加は、富山県砺波市にある地名。
砺波市の「砺波チューリップ公園」は、富山県を代表する観光地のひとつで、毎年春に約200万本〜300万本のチューリップが咲き誇る全国有数のチューリップ観光スポット。
隣接する「チューリップ四季彩館」では、世界で唯一チューリップの生花を1年中楽しむことができるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部