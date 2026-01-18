◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

クラシックを目指す若駒の重賞が１５頭立てで行われ３番人気のアクセス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キセキ）は９着に終わった。現３歳世代が初年度で、今回が産駒の重賞初挑戦だった父キセキに、初の重賞Ｖをプレゼントすることはできなかった。

初戦はゲートで後手に回りながらも向こう正面からまくり気味に進出を開始。直線も悠々と抜け出し、３馬身差の快勝でポテンシャルを感じさせる走り。３番人気に支持されたが、外、外を回る厳しい形になり４角では早々とムチも入り、直線も伸びを欠いた。

戸崎圭太騎手が騎乗したグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）が外から鋭い脚で突き抜けて重賞初勝利。勝ちタイムは１分５９秒３。６番人気のマテンロウゲイル（横山和生騎手）が同タイムで２着。３着には１番人気のソラネルマン（クリストフ・ルメール騎手）が入った。

北村友一騎手（アクセス＝９着）「今日の馬場状態、この流れで外枠は難しさがありました。能力を感じている馬ですし、もっと走れると思うので外枠ですね。初戦と比べて、ペースが流れて時計も違ったので、今日の経験を生かして競馬が上手になってくれれば」

斎藤新騎手（ジーネキング＝１０着）「楽にハナへ行けて、マイペースで運べました。ただ、ラスト２００メートルでバッタリと止まってしまったので、２０００メートルはギリギリ。ちょっと長いのかもしれません」

大久保友雅騎手（ポッドクロス＝１１着）「勝ち馬の後ろで運べて狙いは良かったと思います。距離はもう少しあってもいい馬だと思いますし、持続力があるので、時計がかかる馬場であれば、もう少しやれたのかもしれないです」

横山武史騎手（ポルフュロゲネトス＝１２着）「返し馬は稽古と比べものにならないくらいいい感触でした。攻め馬で緩いのは分かっていましたが、やはりコーナーの追走がきつかったです。ついていくのがやっとでした。ただ、将来性は高いので楽しみです」

荻野極騎手（ショウグンマサムネ＝１３着）「馬は良くなっていて、センスのいい馬です。ちょっと幼さがあって、外にはみ出るような走りになりました。それ以外は良かったです」

西塚洸二騎手（パラディオン＝１４着）「比較はつかないけど、キャリア２戦目で、いい経験になったと思います」

池添謙一騎手（アッカン＝１５着）「レースセンスがいい馬で、スタートを決めて、位置を取りに行きたかったけど、スタートでまともにトモ（後肢）を落としてしまい、後手、後手になってしまいました」