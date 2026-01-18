市川染五郎が語る『人間標本』で「消したつもりのいつもの自分がみえてしまった」意外な出来事

父親が息子に手をかける……。禁断ともいえる「親の子殺し」をテーマにした湊かなえ原作のドラマ『人間標本』（全5話 Prime Video で世界独占配信中）が今、話題を集めている。

この物語は、蝶の研究者である榊史朗（さかきしろう／西島秀俊さん）が、美しい蝶を標本にするがごとく、息子を含めた6人の少年を人間標本にした、という衝撃的な告白から始まる。

その標本にされる息子・榊至（さかきいたる）を演じるのは、“歌舞伎界の若きプリンス”の一人として活躍中の市川染五郎さんだ。染五郎さんにとってこの作品は初めての現代劇出演となる。子殺しという複雑な状況や幾重にも重なる真相など、物語は湊かなえ氏らしい一筋縄ではいかない展開を見せる。心理描写を含め、日常とは異なる世界観に、染五郎さんはどう向き合ったのだろうか。前編に引き続き、演じることへの想いを伺う。

撮影するほどに親の悲しさを実感した

今回のストーリーは、父と子の複雑な底知れぬ愛情と葛藤、というものがひとつの大きな軸になっている。撮影では台湾でのロケもあり、そこでは親子二人で蝶を追いかけたり、夜市で食べ歩きをしたりと、ほっこり和やかな、親子ならではの親密なシーンもあって、染五郎さん自身も父親・史朗役の西島秀俊さんとのやりとりにはひとしきり思うところがあったという。

「西島さんとは、とても重たいシーンもあれば、本当に何気ない親子の日常のシーンもあって……。でもそこは映像作品なので、常にストーリーに沿った順番で撮影できるかというと、そうではないわけです。シリアスなシーンを撮った翌日に、打って変わって和やかなシーンを撮ったりすることも何度もありましたし、同じ日にそういう、気持ち的に真逆のシーンを続けて撮影することも。そんなふうに感情の振れ幅がとても大きかったので、最後まで緊張感を持っていけるかなと心配したこともありました。

でも、それは作品を深く感じることができる要素も与えてくれました。シリアスなシーンを何回か撮影していると、その後で和やかなシーンになったときに、自分としてはそれがとても悲しいシーンに思えてくる……。その感情は演じているときに表に出てきてはいけないものです。でも、客観的に見たときに、とても悲しい物語だなあっていうことを常々、現場で思うんです。

父親である西島さんと和やかなシーンを重ねれば重ねるほど、客観的には辛い部分があって……、そんな感じ方をするのは、やはり自分は舞台をやっているから、というのが大きいのかもしれません。歌舞伎では1日に何本も違う役を演じますから、その都度、入り込み過ぎていたら、何役もこなすことはできません。そういうことを続けてきているから、どこかで客観的に俯瞰して自分を見ているような感覚があるのかな、と思ったりします」

染五郎要素は意識的に排除したかった

強く深い絆と信頼関係で結ばれた父と子ゆえに起こってしまったとも言える『人間標本』という作品の悲劇。歌舞伎という伝統芸能の世界においても、親は血の繋がった肉親であると同時に芸の師匠という、独特で強い絆があるが、史朗と至という親子に対峙していく上で、自身の親子関係と比較して考えたりするようなことはあったのだろうか。

「自分の家族関係と比較するようなことは全くありません。当然、人物も違いますし。強いて言えば私の家は芝居という同じものと向き合っている親子で、『人間標本』の史朗と至の親子も蝶の研究という同じライフワークを持っている。好きなものを共有している点では似ているかもしれませんが、史朗から見た至という息子、と、うちの父親から見た自分、は違うでしょうし、逆も当然、違うと思いました。

私は自分のそれまでの人生経験と重ねて役を作っていくことは、どちらかというとあまりしたくないタイプで、それをしてしまうと、役柄の至ではなくて染五郎が入ってきてしまうような気がするのです。素の自分自身をなるべく消す、ということが常に役と向き合う上で大事だと思っていて、だから、あまり重ね合わせるようなことはしません。

そのような意味でいうと、今回、唯一の心残りは私の花粉症の症状が撮影現場で出てしまった、ということです。山奥の撮影場所に行ったとき、目の前は杉の木だらけで、黄色い花粉が見えるくらい飛んでいました。そこで撮った映像を後で見てみると、やっぱり目が腫れているなと思ったんです。強いて言えば、その部分は染五郎であって、至であれば目が腫れている理由はないわけです。ただ、みなさんはそのことに気づかれてなかったようなので、結果的には問題ないことになったのですが（笑）」

衝撃的な内容だからこそ、答えを決めずに演じた

ドラマの後半、息子への深い愛、父親への深い愛があるがゆえに物語は衝撃の真実へと向かっていくことになる。なぜ史朗は自分の息子に手をかけたのか。そして、本当の狂った殺人者はいったい誰なのか……。

「至は自分の才能や父親から受け継いだもの、そして受け継いでいないもので悩んでいる。真っ直ぐでありながらも若者らしい葛藤も抱えています。至を演じていく上で、演じながら、なんでこうなのだろう、と思うところがあったことも事実です。

でも、そういうところにすべて答えを求めず、全部クリアにせずに演じていったところがありました。至にとって、自分自身で“一線を超えた”と認識している行動に及ぶシーンでは、理解はできないながらも、やっぱり究極的に、人間はこのような状況になったらこういう選択をするのかな、と思いながら演っていました。

至はとても人間らしい人で、真っ直ぐな人物なのだろうな、と思っていたので、彼自身の行動もストレートな決断、だったのかなと……。もちろん、悩みに悩んだ末に出した答えだと思うので、悔いはないというか……、後悔はなかったんじゃないか、という思いでした。

監督の廣木隆一さんは、どちらかというと細かい指示を出す演出の仕方をする方ではなくて、それぞれの役者の演技を引き出してくださるようなタイプの方でした。だからこそ逆に、明確に正解を決めない方がいいのかな、とも思いました。流れというか、その場の空気感に自分の体を委ねて、自然と至になった方がいいのかな、とは思ったりしていました」

湊かなえさんの一言に、ホッとした

そんな風に撮影に打ち込む日々の中で、染五郎さんがホッとした瞬間があったという。それは、原作者の作家・湊かなえさんが撮影現場の見学にやってきたときのこと。「はじめまして」の挨拶をしたとき、現場にいる染五郎さんを見て湊さんが「めっちゃ至や！」と言ったという。

「ご挨拶した途端にそう言われたので、驚いたと同時に、なんかホッとしましたね。原作者の方に、認めていただけたというわけではないかもしれないけれど、至という人物をゼロから生み出した方に、至だ、と言っていただくことができたのは、心からうれしくて、演じていく上で大きな力になりました。実際の湊さんご本人にお会いして、あんなシリアスな重たい話をお書きになっている方とは思えないくらい面白い方で（笑）……、優しくて、最初はその意外性にもびっくりしました（笑）」

2026年、染五郎さんは1月の新春浅草歌舞伎を皮切りに、5月には舞台『ハムレット』の出演も控えている。歌舞伎以外の舞台でも、祖父も父もかつて演じた役に挑むことになる。

「祖父や父がこれまで同じことをやってきている、というのはそれだけで自分が挑戦していく上でとても安心感があるというか、勇気みたいなものをもらえる感じがしています。今は、これからこんなことに挑戦してみたい、という明確なものがあるわけではありませんが、どのようなジャンルの作品でも、ご縁があればやってみたい気持ちはあります。とにかく演じることが大好きなので、映像作品でもお仕事ができたらうれしいです。

また、演出にも興味があるので、舞台の演出はいつかやってみたいと思っています。絵を描いたりデザインしたりすることが好きなので、たとえば衣装をデザインしたり、照明や舞台美術も含めた総合的な舞台の演出を、いつか手掛けてみたい……そんな夢はあります」

演じることにとどまらず、いつか自分の手で舞台全体を作り上げていく。思いの先には芝居という世界の無限大の可能性が広がっている。

市川染五郎（いちかわ・そめごろう）

2005年3月27日生まれ。十代目松本幸四郎の長男として東京に生まれる。祖父は二代目松本白鸚。2007年（平成19年）6月 歌舞伎座『侠客春雨傘』で初お目見え。2009年6月歌舞伎座『門出祝寿連獅子』で初舞台。2018年1月・2月歌舞伎座『勧進帳』源義経他で八代目市川染五郎を襲名。2026年5月からは舞台『ハムレット』の公演も予定されている。

