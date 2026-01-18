五輪相や党総務会長などを歴任した自民党の遠藤利明氏（７６）（山形１区、当選１０回）が１７日、山形市内で記者会見し、次期衆院選に出馬せず、政界を引退すると表明した。

「３０年も国会議員として活動してきた。後進に道を譲るべきだと考えた」と語り、後継には自民県議で長男・寛明氏（３９）を推す考えを示した。

遠藤氏は引退理由に自身の「年齢」を挙げ、「７０歳を超えたあたりから考えていた」と説明。初当選時から期待をしていた鈴木憲和氏（４３）が農相に就いたことが引退を決めるきっかけとなったとし、「突然の解散となり、改めて１３日の夜に一人で考えて決断した」と経緯を明かした。

国会議員生活で最も思い出深い仕事として、五輪相、東京五輪・パラリンピック組織委員会副会長として大会成功に向けて尽力したことを指摘。「成し遂げられたことが印象に残っている。国会議員の中では珍しい仕事をしたのではないか」と振り返った。

１７日はくしくも自身の７６歳の誕生日。同じグループで側近として支えた谷垣禎一・元自民党総裁から朝に電話があったという。「これからも周囲の人たちを支えてあげてほしい」と言葉をかけられたことを明かし、「議員ではなくなるが引き続き努力したい」と晴れやかな表情で締めくくった。

会見に先立ち、遠藤氏は地元後援会の幹部らを集めた会合で不出馬を表明した。会合には山形市の佐藤孝弘市長も出席。２０１１年の市長選の際に、遠藤氏から声をかけられて出馬した縁があり、「（不出馬は）大変驚いたとともに、残念で寂しい。長い政治家人生の中で、インフラ整備など功績は大きい」とねぎらいの言葉をかけた。

遠藤氏は上山市出身。中央大学を卒業後、県議を経て１９９３年の衆院選で初当選。東京オリ・パラの招致から携わり、五輪相などとして大会成功に尽力。党総務会長などを歴任し、現在は日本スポーツ協会会長を務めるなど、スポーツ振興に貢献をした。

長男の県連推薦決定「世代交代で清新さ出す」

遠藤利明氏の突然の引退表明に、山形県内の政界関係者には衝撃が走った。超短期決戦が見込まれる次期衆院選に向け、各党の戦略にも影響を与えそうだ。

遠藤氏の引退表明を受け、自民党第１区支部は１７日、長男・寛明氏の県連への推薦を決定。これを受け、県連は拡大選対役員会議で、党本部に公認申請することを全会一致で承認した。

終了後、伊藤重成幹事長は、引退表明に「残念だが本人の決断に敬意を表したい」としながら、「ある意味では世代交代だ。清新さをしっかり出して、若い方々からの共感を得られるような選挙運動をしたい」と決意を示した。

寛明氏は「出馬をする決断をした。若い力でこれからの日本を元気にしていきたい」と意欲を見せた。

これに対し、前回選で遠藤氏と争った立憲民主党の原田和広衆院議員は「今回も胸を借りられるとばかり思っていたが」と驚きの表情。公明党との新党「中道改革連合」に合流しての戦いになるだけに、「誰が相手だろうと挑戦者の立場で向かっていきたい」と対抗心をあらわにした。

一方、共産党県委員会の本間和也委員長は「政治と金の問題で揺れた自民党の幹部の一人として、国民の疑念に真摯（しんし）に答えることを、もっとすべきだったのではないか。自民党政治を継続しようとする相手には断固対決していく」と批判し、さらなる候補擁立を検討する考えを示した。