1月17日に東京・丸の内ピカデリーにて開催されたTVアニメ『メダリスト』第2期先行上映会にて、劇場版『メダリスト』の制作が発表された。あわせてTVアニメ『メダリスト』第2期のキービジュアル、第2期第1話のあらすじと先行カットが公開された。

参考：『レゼ篇』戸谷菊之介に『メダリスト』大塚剛央も 2025年のアニメを支えた男性声優たち

原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している。

スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会ったいのりと司。栄光の“メダリスト”を目指すいのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する。

公開された第2期キービジュアルでは、美しい氷の湖を背景に、主人公・いのりと司、そしてライバルである光と夜鷹が描かれている。

さらに、第2期1話目となるscore14のあらすじ、先行カット、予告映像も公開。全日本ノービス大会への出場をかけた中部ブロック大会。憧れの場所にいることで胸がいっぱいの結束いのりは、同じノービスAのライバルたちにも元気よく挨拶する。そこへ現れたのは連盟に選ばれた強化選手たちだった……。公開された先行カットでは、中学生になったいのりが見せる決意の表情やや司、光、夜鷹といったキャラクターたちの姿が確認できる。

また、放送開始を記念して、1月24日にアニメイト池袋本店で、第2期キービジュアルを使用した“特製カイロ”配布会の実施が決定した。

全国巡回中の「メダリスト展」、次回は3月4日より静岡会場で開催となり、その後は4月17日から宮城会場、そして7月には本作の舞台である愛知・名古屋での開催が予定されている。そして新たに名古屋会場の会場名や会期など、詳細情報が発表された。

なお、劇場版『メダリスト』は2027年に公開される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）