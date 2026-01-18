¡ÖÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¸µ¥Ö¥é¥ó¥Á¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÂçÅçÍþÇµàÉ÷³Ê¤¢¤ê¤¢¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ã¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á⁉️¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍþÇµ(25)¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤È¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½÷²¦¤ÎÉ÷³Ê¡Ù¡×È¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á⁉️¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÂçÃÀ¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÂçÅç¤µ¤ó¡×¡Ö²¦ÍÍ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë½÷À¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÅç¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2020Åìµþ¸ÞÎØ¤Î·²ÇÏ¸©À»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£22Ç¯4·î¤«¤é24Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¡Ö¶ÍÀ¸»ÔÌ¥ÎÏÂç»ÈÂè1¹æ¡×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£