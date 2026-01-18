¡Ö¤â¤Ï¤ä·Ý½ÑÅª¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Èà¹çÂÎá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ·»È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«?¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤âÄ¯¤á¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¥Í¥È¡¼¥Á¥«¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡Ö¥¿¥ï¡¼¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë!¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥Í¥È¡¼¥Á¥«(°¦¾Î¥¢¥Ë¥ã)¤¬¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¤Îà¹çÂÎá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö180cm+333m¡×¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡¡ÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ëÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥Í¥È¡¼¥Á¥«¤Î180¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä·Ý½ÑÅª¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤âÄ¯¤á¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥¿¥ï¡¼¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤º¤ë¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ·»È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£