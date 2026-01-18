「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が18日までにYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。正月恒例の「ちょうどいい」カードゲームを紹介した。

正月の過ごし方の話題になると「毎年やってたのはDOSっていうカードゲーム」と答えたカズレーザー。「UNOの続編みたいな。UNOは（スペイン語で）1って意味でDOSは2っていう意味なんですけど…全然売れてない！」と説明した。

「UNOと違うんですよ、似ているようで全然似てない。面白くないんですけど、なんか毎年やりたくなる」とその魅力を説明。

正月にピッタリな理由として「まあまあ盛り上がるし、これがUNOほど面白かったら止め時ないじゃないですか？DOSはまあまあ面白いけどすぐ飽きるからちょうどいいんすよ」と明かした。

さらに「年1回しかやらないから、毎年“今年もDOSやってみる？”って持ってくるんですけど“これどう遊ぶんだっけ？”という時間もいい。全員が等しく忘れてるから（笑い）。強い弱いがないからめちゃくちゃちょうどいい」と力説。「これがポーカーだったら熱くなっちゃうし…」と語った。