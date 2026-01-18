元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が18日、フジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」（日曜後7・30）に生出演し、政界引退を表明した菅義偉元首相（77）への感謝を口にした。

菅氏は17日に会見し、次期衆院選に立候補しないことを明らかにした。「喜寿を迎える中で後進に道を譲る」。政治家にとって必要なことを問われ、「何をやるのか明確に説明し、形にするのが政治家の一番の役割」と理念を口にした。

橋下氏も政治家時代、菅氏と交流があった。「菅さんはできることはやる、できないことは“これはできないんだ”とはっきり言って下さいました。多くの政治家は、できもしないのに、“俺に言ったら俺が何とかしてやるよ”という雰囲気を出す政治家が多い、多い」。“先生風”だけを吹かせる政治家とは一線を画し、実行力の人だったという。「菅さんは官房長官、総理大臣という最高権力者の地位にあったとしても、それはできない。できないことはできないと。やると言ったことは必ずやると言って下さいました」と振り返った。

その信頼感を称賛する声は、経済界からも聞かれたという。「信頼している経済界の人たちと会っても、“菅さんは実行力あるよね、信頼できるよね”と言っている人たちがもの凄く多い。政治家はこうあるべきだなと思いました」と明かした。

菅氏から掛けられた、印象的な言葉をがあるという。「菅さんには、“橋下さんも、もうちょっと大人の政治家になったら？”とよく言われて」。そう明かしつつ、「これまで本当にありがとうございました。お疲れさまでした」とねぎらいの言葉を送った。

梅津弥英子アナウンサーからは「菅さんの言う、大人の政治家になれたんですか？」と問われた。橋下氏は「大人の政治家じゃなく、子供の政治家のままです。今は民間人ですけど」と笑っていた。