¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡à¥¬¥µÆþ¤ìáÇ§¤á¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë²ñ¸«Ç®Ë¾¡Ö¡Ø»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£à¥¬¥µÆþ¤ìáÊóÆ»¤òÇ§¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°·î¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥È¥ê¡×¤¬¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÊÆÁÒ¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè·î£²£¶Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæÀ¾ÀµÃË»á¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¾¦Çä¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ø³Î¤«¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤´¼«¿È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ²ñ¸«¤·¡¢¡Ø²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾å¾Â¤â¡Ö»ä¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤È»¿Æ±¤·¡¢¡Ö¡Ø»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡ª¡¡ÊÆÁÒ¤µ¤ó¡£½Ð¤Æ¤¤Æ¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂå¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¡£¤À¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Í¤ó¡£¤¢¤Î¼ê½Ñ¤â¾å¼ê¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢¶¦±é¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤«¤é¡ÖÌò¤ä¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤°¤é¤¤¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤À¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤ï¡£¤â¤¦°ì²ó¸«¤¿¤¤¤â¤ó¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£Âç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
