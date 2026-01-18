サッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、手編みフーディ姿が話題「商品レベル」「器用すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/18】モデルの由布菜月が1月17日、自身のInstagramを更新。自作の編み物フーディー姿を公開し、注目を集めている。
【写真】第1子妊娠中・サッカー日本代表の美人妻「商品レベル」手編みフーディ披露
由布は「久々に編み物してフーディ作った」と報告。淡いブルーの毛糸で編まれた、耳まで覆うデザインのフーディーを着用した姿を投稿した。「今は妹の分も編み編み中」と、さらに制作を続けていることを明かしている。
この投稿には「可愛い」「手編みフーディー似合う」「商品レベル」「器用すぎる」「妹さんの分まで作るの優しい」「素敵な作品」といった声が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月10日に自身のInstagramにて第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
