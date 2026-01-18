女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（57）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）とジャガーさんの親子ショットを披露した。

「昨夜は、ジャガーさんがイベントだったので」

25年8月、留学のため渡米していた大維志さん。木下氏は25年12月19日のインスタグラムで、「昨夜は、JJの帰国で家族は大盛り上がりでした」と明かしていた。

年が変わって1月13日の投稿では、ジャガーさんと大維志さんの2ショットを投稿。「昨夜は、ジャガーさんがイベントだったので、富士そばで食事をして帰宅しました」などと近況をつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ジャガー横田さんは白いアウターを着用。大維志さんは黒いトップスを着て、親子で顔を寄せ合い笑顔をみせていた。

この投稿には、「JJくんイケメン」「めっちゃカッコイイ大人になってるやんっ」「ジャガーさん、笑顔かわいい」「素敵な家族」「ジャガーさんそっくり」といったコメントが寄せられていた。