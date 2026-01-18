◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル、良）

伝統のハンデ重賞に１３頭が出走し、１番人気でハンデ５６キロのゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）がファミリータイムとの直線での叩き合いをしのいで、重賞初Ｖを飾った。坂井瑠星騎手は２０１９年から８年連続、杉山晴紀調教師は１８年から９年連続の重賞勝利とした。勝ちタイムは２分２５秒７。

同馬は昨年の青葉賞で３着になり、夏に２連勝でオープン入りした。菊花賞では４着と健闘し、４歳初戦で待望の重賞初タイトル。マスカレードボール、ミュージアムマイルなど強豪ぞろいの２０２２年生まれの世代から、また１頭、スター候補が現れた。

１１番人気のファミリータイム（松山弘平騎手）が２度目の重賞挑戦で首差２着。９番人気のリビアングラス（岩田康誠騎手）が３番手から、しぶとく脚を伸ばして３着だった。

ヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は好位から進めるも７着に終わった。菊花賞（１６着）以来の実戦で今回はデビューから最重量タイの５２８キロ。横山典弘騎手は「（体重が）重かったんじゃないかな」と振り返った。