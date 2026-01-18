◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１８戦が行われ、北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（２９、チームＲＯＹ）が日本勢最高の２位に入った。６位の二階堂蓮（２４、日本ビール）、１３位の中村直幹（２９、フライングラボラトリー）とともに３人のミラノ・コルティナ五輪代表入りが確実となった。日本男子の出場枠は３で、金メダリストを複数輩出してきた雪印メグミルク勢は、１１大会ぶりに五輪出場を逃すことが決定的となった。 スキージャンプ界の名門・雪印メグミルク勢が、４年に１度の大舞台に届かなかった。五輪代表選考前最後の実戦であるＷ杯を終え、小林陵ら３人の代表入りが確実に。１９８８年カルガリー（カナダ）大会から続いていた連続出場は「１０」大会でストップした。

最後の望みに懸け、この日は３人が出場。最高位の２４位だった佐藤幸椰主将（３０）は「私が引っ張る時代に途絶えさせてしまうのは非常に責任を感じる」と唇をかんだ。

雪印乳業時代の４６年に創部した同社スキー部。５６年コルティナダンペッッオ（イタリア）大会で佐藤耕一が五輪初出場を果たした。８０年、８４年と出場を逃したが、８８年以降は１０大会連続出場。９８年長野大会では斎藤浩哉、原田雅彦、岡部孝信の３人が出場した男子団体で金メダルを獲得するなど、長年に渡って国内ジャンプ界をけん引している。

ミラノ・コルティナ五輪の選考では、佐藤幸が国内ランキング４位。日本勢の成績により各国最大となる４枠目を確保できなかったため、出場にはあと一歩届かなかった。佐藤幸は「これをなかったことにはできない。この悔しさを忘れずに強くなれるようにやっていく」。シーズン後半戦、そしてその先にある４年後の五輪へ。名門が復活を期す。（島山 知房）