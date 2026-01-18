1月13日、「ボブスレーの日本代表が、ミラノ・コルティナ五輪に出場できなくなった」というショッキングなニュースが報じられた。報道を一見すると「連盟の不手際」という結論で片づけられそうな話だが、私にはどうしてもそうは思えないのだ。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】

【写真】ミラノ五輪では見られない……ソチ五輪でのボブスレー日本代表の貴重な勇姿

選手が可哀想とは思えない

朝日新聞はこう報じている。

＜日本は3大会ぶりの出場をめざしていたが、日本連盟が五輪出場枠の獲得条件を誤って解釈していたという。

前回の2022年北京五輪まで、ボブスレー男子の2人乗り、4人乗りは、種目ごとの世界ランキングで出場枠が決まっていた。

ただ、24年に国際ボブスレー・スケルトン連盟がルールを変更。今回の五輪に向けては、2人乗りでめざす場合でも、決められた国際大会に4人乗りで出場しておかなければならなかったという。

日本連盟が変更点の解釈を正しくできていなかったため、今季の国際大会派遣は2人乗りに絞り、4人乗りは見送っていた。＞

ルール変更を決めた24年の国際会議に日本連盟の代表は参加していなかったという。

「解釈が違っていた」で済まされるのか（日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟のホームページより）

いずれにせよ、この報道をきっかけに、ほとんどのメディアとニュースに触れた人たちの反応は、「連盟は何をやっているんだ！」の批判一色。問題はすべて、ごく基本的なルール確認もせず、重大なミスを犯した連盟の責任を追及している。五輪への道を断たれた「選手が可哀想」という論調だ。日本経済新聞はこう書いている。

＜今月初めに他国から指摘を受けて判明した。日本連盟の担当者は13日、東京都内で会見し「ダブルチェック機能が働いていなかった。申し訳ない」と謝罪。ミスの報告を受けた選手は「意気消沈していた」という。国際ボブスレー・スケルトン連盟に救済措置を求めたものの、認められなかった。取材に応じた選手は「ここまでの努力は何の意味もなかったんだと思った。涙が止まらなかった」と語った。

ミラノ・コルティナ五輪男子2人乗りは28組が出場し、同じ各国・地域からは最大3組。出場枠争いとは関係ないが、国際連盟の2人乗りのランキングで日本勢トップは36位となっている。＞

だが私は一概に「選手が可哀想」とは思えない。むしろ「選手は何をやっていたのだ」と感じる。私もかつてマイナーと呼ばれる競技で世界選手権に出場し、自ら国際大会に遠征していた。競技団体には自分以上に競技に情熱を持っている人、海外とのネットワークを持っている人はいなかった。ルールの変更などは自分で調べ、必要があれば協会に要請するなどした。選手として当然のことだ。なぜボブスレーの選手はそれをしなかったのか。

国際連盟のランキングで36位という現実を棚上げ

日本代表選手たちはヨーロッパやアメリカに遠征している。そこで海外選手たちと親密な交流をしていなかったのだろうか。日常的に情報交換する仲間がいたなら、今回のようなルール変更が話題になり、もっと早く認識できても不思議はない。

メディアの報じ方にも疑問を覚える。まるで今回のことで出場が泡と消えたように伝えている。確かに決定打となったのは事実だが、国際連盟のランキングで36位という現実がある。これを棚上げして連盟だけを批判するのにも首を傾げる。

もちろん、競技団体に責任がないと言うつもりはない。調べてみると、いろいろ不可解なことがある。日本代表は男子5名、女子1名、計6名が名簿に載っている。うち3名が、冬季五輪で多くのメダリストを輩出している実業団チームの所属だ。しかもその企業の代表取締役会長兼社長が、日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の代表理事会長を務めている。代表3名が所属し、連盟の会長も務める企業がなぜ基本的な情報収集を怠っていたのか。その程度の情熱しかなかったのか。

海外での練習を余儀なくされている

そもそもボブスレーは日本では競技として成立が難しい競技だ。現在の競技人口は50人程度と言われる。リュージュとスケルトンを合わせても130人から150人だという。そんな超少数のアスリートしかいない競技を「オリンピック種目だから」という理由もあって、絶滅危惧種を保護するように一部の有志が支え続けている。いま日本で冬季にボブスレーができる施設はほとんどない。1998長野五輪で建設された長野市ボブスレー・リュージュパークがあるが、10年近く前に存続が協議された際、「利用料収入は年間約700万円。維持管理費と修繕費が2億2000万円」と報告されている。そのため、五輪を目指す日本選手は海外での練習を余儀なくされている。このような状況で「日本にはボブスレーがある」と言えるのだろうか。

一方、連盟の予算書を見ると、想像以上に大きな数字も見える。以下はいずれも3種目合算だが、「受取会費150万円」はいかにも競技人口の少なさを象徴している。だが、「補助金・助成金」は651万5000円。「受取協賛金」は3390万円もある。支出を見ると、「役員報酬」750万円、「従業員給与」876万円。無報酬でなくこれだけの報酬・給与が保証されているのだから、今回の失態は責められても弁解できない。

もうひとつ私が不思議に思うのは、連盟の役員構成だ。会長は前述したとおり、冬季競技の支援にも熱心な建設会社経営者。専務理事は弁護士。副会長兼理事は税理士。ほかに、長野に本社を置く鋼材・金属素材・建設資材等の販売会社社長、研究者など。ソチ五輪ボブスレー代表の元選手、トリノ五輪リュージュ代表の元選手もいるが、大半は競技愛好者ではない。

ここ数年、スポーツ団体の中枢を弁護士や税理士が担う傾向が顕著になっている。パワハラ騒動や会長の独裁が問題とされた時の第三者委員会を中心的に構成するのも、弁護士、税理士。問題の検証はそれでいいかもしれない。だが、スポーツ競技団体の組織運営の中心にまで弁護士、税理士が座る現状には疑問を感じる。本来なら、経営感覚とガバナンス意識を身につけた競技経験者が中心になるべきだと考える。

組織の健全化ばかりに比重を置いた競技団体に、競技への愛情や見識はあるのだろうか。今回の不祥事も、そうした組織の構造が招いた失態ではないかと検証する必要もあるのではないだろうか。

小林信也（こばやし・のぶや）

1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部等を経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』など著書多数。

