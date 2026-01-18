試合前に握手を交わすアルテタ監督とダイチ監督（右）。(C)Getty Images

　現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、17位に沈むノッティンガム・フォレストと首位のアーセナルが、前者のホームで対戦。90分を通してゴールは生まれず、０−０で引き分けた。

　この一戦の80分、大きな注目を集める判定があった。フォレストのオラ・アイナが自陣ペナルティエリア内で、肩でボールに触れた後、右手でコントロールしたようにも映ったものの、お咎めなし。アーセナルにPKは与えられなかったのだ。
 
　英衛星放送『Sky Sports』によれば、不利を被ったミケル・アルテタ監督は激怒し、「明らかなPKだ」と主張した。一方、フォレスト側のショーン・ダイチ監督は正反対の主張を展開。こう言い放った。

「これでPKになるなら、もう終わりだ。（あれでPKは）ありえない。こういった類は慎重に対処すべきだ。あんなものにPKを与えるならサッカーを廃止した方がいい」

　結果は引き分けで獲得した勝点は同じだが、両監督の判定に関する考え方は全く違う。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】超際どい判定！ノーPKは妥当？

 