株価指数先物 【週間展望】―調整を意識も、衆院解散とIMFがトリガーとなるか
今週の日経225先物は、2週連続で4ケタの上昇となるなかで過熱感が警戒され、やや戻り待ち狙いのショートが入りやすい需給状況になりそうだ。前週は衆院解散の観測報道を受けて祝日取引で急伸し、三連休明けの13日には一時5万4000円台乗せを達成。高市政権の積極財政への期待が高まり、15日には5万4570円まで上げ幅を広げる場面もみられた。その後は利益確定に伴うロング解消もあったが、5万4000円台を維持して週末の取引を終えている。
昨年末に収斂をみせていたボリンジャーバンドは、年初からの強い上昇によって拡大傾向をみせ+3σを突破しており、過熱感が警戒されやすい。週後半にかけての調整で+2σを割り込んできたことで、目先的には+1σ水準が意識されてくる可能性があるだろう。16日取引終了後のナイトセッションは日中比340円安の5万3720円と、5万4000円台を割り込んでおり、まずは+1σが位置する5万2890円と+2σの5万4460円とのレンジに入りそうだ。
日経225先物は、前週の上昇で週足のボリンジャーバンドの+1σ（5万2130円）から+3σ（5万4850円）に接近する動きをみせた。ナイトセッションで+2σ（5万4100円）を下回ってきたため、5万4000円接近では戻り待ち狙いのショートが入りやすいところでもある。そのため、オプション権利行使の5万3000円から5万4500円辺りのレンジを想定する。早期に5万4000円台を回復する動きをみせてくると、ショートカバーを誘う流れになりやすく、5万4000円から5万5000円とのレンジに移行しよう。
16日の米国市場はNYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落した。マイクロン・テクノロジー の上昇率が7％を超すなど半導体株の一角が買われ、フィラデルフィア半導体株（SOX）指数は上昇した。しかし、次期連邦準備理事会（FRB）議長人事に関するトランプ米大統領の発言を受けて、FRBの独立性への懸念が強まったほか、イランやグリーンランドを巡る地政学的リスクが重荷になったようである。
日経225先物はナイトセッションでロング解消が優勢だったが、米国市場の取引開始後には5万3590円まで下げ幅を広げる場面もみられた。米国はキング牧師記念日の祝日で19日が休場となる。また、22日に11月の米個人所得、米個人消費支出（PCE）、23日に1月の製造業・サービス購買担当者景気指数（PMI）の発表が予定されている。加えて、ネットフリックス のほか、NYダウ構成銘柄ではスリーエム 、ジョンソン・エンド・ジョンソン 、トラベラーズ の決算発表が予定されており、米国市場の動向に振らされやすくなるだろう。
一方、国内では、高市首相が19日に衆議院を解散する意向を表明する予定だ。国民に向けて解散に踏み切る理由や選挙の日程などについて説明する見通しであり、前週の急伸で織り込まれているとはいえ、押し目待ちの買い意欲は強そうだ。また、16日に開催された高市首相とイタリアのメローニ首脳との首脳会談では、両国の関係を「特別な戦略的パートナーシップ」へ格上げすることで合意。重要鉱物のサプライチェーンの強靭化やエネルギー協力、人工知能（AI）、半導体など先端技術への投資促進、次期戦闘機の共同開発「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」の推進などを確認したことは支援材料になる。
また、やや期待先行の動きはみられていたが、国際通貨基金（IMF）は19日に、最新の「世界経済見通し（WEO）」改訂版を発表する予定である。IMFは2025年10月に発表した「世界経済見通し」で、日本の2025年の成長率予測を同年7月時点の0.7％から1.1％へ、2026年の成長率見通しを0.5％から0.6％に引き上げている。26年見通しを上方修正してくるようだと、海外勢によるインデックスに絡んだ資金流入が指数を押し上げる可能性があろう。